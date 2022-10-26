Song Hỷ và Thần Tài cùng tề tựu, 3 con giáp này lộc phủ đầy nhà, vàng dát lên người, giàu sang phú quý, công danh đại phát, tài sản tăng cao trong nửa đầu tháng 10 Âm lịch

Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Hợi có một túi tiền rủng rỉnh trong nửa đầu tháng 10 âm lịch. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.

Hợi vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.

Con giáp này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Sau đêm nay, thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.

Vẫn có điềm bị tiểu nhân ghen ăn tức ở đấy nhưng bạn đừng có lo lắng. Bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ của ai một đồng thì chẳng ai có thể làm khó được bạn.

Tuổi Ngọ

Vào nửa đầu tháng 10 âm lịch là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực. Hãy tận dụng ngày nghỉ này để giao lưu, kết bạn, và biết đâu quý nhân của bạn sẽ xuất hiện vào lúc không ngờ nhất.

Bạn làm việc không nhiều áp lực lại có người tương trợ nên có thể sớm hoàn thành được kế hoạch đề ra, đồng thời có thêm thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn, nhờ đó mà trạng thái tinh thần cũng có nhiều khởi sắc tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ công việc thuận lợi mà các khoản thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu.

Những khoản tiền bị đọng bấy lâu nay bỗng dưng bạn được hoàn trả, thêm vào đó có rất nhiều nguồn lợi bỗng dưng xuất hiện. Bạn nhận ra rằng bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

Quan lộ và tài lộ đều rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn lại làm việc cẩn thận nên làm đến đâu chắc đến đó. Tuy nhiên, đôi khi thận trọng quá lại khiến họ bỏ lỡ mất cơ hội để tạo ra thành tựu lớn. Bản mệnh nên tận dụng thời cơ để biến chúng thành tiền bạc. Nếu làm gì cũng có trách nhiệm thì không ai có thể chê trách người tuổi Tý.

Tử vi nói rằng, vào nửa đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Tý vẫn giữ được sự năng động và tìm được nhiều cơ hội phát triển. Trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, nhiều cơ hội tìm đến với người tuổi Tý. Bạn mệnh nên bạo dạn, quyết đoán hơn. Nếu chần chừ thì cơ hội tốt sẽ vuột mất. Trong giai đoạn này, tuổi Tý nên tăng cường sự linh hoạt và hoạt động ngoại giao để nhận được nhiều lợi ích hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.