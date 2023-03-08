Song hỷ lâm môn: top 3 con giáp giàu có bậc nhất 3 tháng cuối năm 2023, 90% có cơ hội "trúng số đổi đời", vươn lên làm ĐẠI GIA

Đứng đầu top 4 con giáp may mắn năm 2023 là tuổi Dần, đặc biệt là những người lựa chọn theo hướng kinh doanh, đầu tư buôn bán. Theo dự báo năm Quý Mão, tài chính của con giáp này khá lý tưởng, đây có coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh.

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh trời ban riêng cho tuổi Dần. Con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

Vốn được trời phú cho sự tinh nhanh, lại dám nghĩ dám làm, hơn nữa vì đầu óc biết tính toán nên bạn luôn rõ mình nên làm những gì, cũng như nên làm như thế nào. Đặc biệt, bạn luôn biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

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Tuổi Ngọ

Ngày Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ trong sự nghiệp. Bản mệnh đạt được nhiều thành tích đáng nể và được cấp trên ghi nhận. Vận trình tài lộc cũng không có gì đáng lo lắng, tuy không đến mức vượng phát nhưng vì có Tam Hợp thúc đẩy nên chỉ cần làm tốt thì ắt sẽ thu được tiền bạc cho mình.

3 tháng cuối năm 2023 những cãi vã, giận hờn trước đó dần tan biến. Những người độc thân đón vận đào hoa nở rộ, báo hiệu sắp có sự chuyển mình trong mối quan hệ vốn đã trên tình bạn của các bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, luôn biết phấn đấu cố gắng trong cuộc sống để tìm được cuộc đời bình an. Người tuổi Mão không tham vọng, họ thường có được nhiều hơn những gì mình muốn. Tử vi học có nói, 3 tháng cuối năm 2023 tuổi Mão là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành, bên cạnh họ luôn có quý nhân giúp đỡ, dù có khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Đặc biệt trong 3 tháng cuối năm 2023, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể bước qua rằm tháng 10, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Từ giữa năm trở đi, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần đón song hỷ lâm môn, từ nhân duyên đến tài vận tất cả đều vạn sự hưng thịnh. Tuổi Mão không mưu cầu giàu có nhưng có khả năng họ sẽ trở thành đại gia trong năm nay nhờ biết nắm bắt thời cơ tốt để đổi đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.