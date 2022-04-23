Bạn vốn là người có tính hòa đồng và cởi mở, nhưng bạn cần chú ý hơn tới cách trò chuyện của mình. Chủ đề nói chuyện quan trọng lắm đấy, hãy làm sao để mọi người cảm thấy bạn gần gũi chứ không phải là e dè, ngần ngại.

Các bạn Bạch Dương độc thân khó có cơ hội thoát cảnh FA, bởi dường như bạn chưa biết cách kéo gần khoảng cách với bạn khác giới thì phải.

Với các cặp đôi, tình cảm không mấy yên bình, bạn thường xuyên bực bội khi nhìn thấy người ấy trò chuyện với ai đó. Trước khi đưa ra những nhận xét, ý kiến chủ quan, bạn cần tìm hiểu kĩ ngọn ngành mọi chuyện đã, đừng ghen tuông vô lý, khiến mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng.

Kim Ngưu

Chuyện tình cảm của các Kim Ngưu độc thân có vẻ khá tươi sáng khi bạn đã chủ động hơn trong việc trò chuyện với bạn bè khác giới.

Bạn không còn sống mãi trong thế giới của riêng mình nữa, bạn mong muốn tìm ra một người tâm đầu ý hợp, cùng chia sẻ khoảng thời gian đầy ý nghĩa với mình.

Tuy nhiên, nếu đã có đôi có cặp, bạn cần cẩn thận trước nguy cơ có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của mình. Hãy quan tâm hơn đến nửa kia nhé, đừng quá tập trung vào sự nghiệp của mình.

Song Tử

Có lẽ các bạn còn độc thân sẽ tiếp tục giậm chân tại chỗ, mà nguyên nhân chủ yếu nằm ở chính bản thân bạn thôi.

Bạn có vẻ không tin tưởng vào tình yêu, chính vì thế mà bạn tìm cách đẩy tất cả những người có thiện cảm với mình ra xa. Bạn không muốn có quan hệ gần gũi với ai cả.

Nếu đã tìm được người ấy, bạn nên quan tâm hơn đến cảm nhận của đối phương, đừng làm mọi việc theo ý muốn của mình. Chỉ khi hai người biết nghĩ cho nhau, quan hệ mới vững bền, cố gắng đừng để xảy ra tranh cãi nhé.

Cự Giải

Năm nay, các bạn Cự Giải còn lẻ bóng muốn tìm một người phù hợp để nghiêm túc phát triển mối quan hệ, chính vì vậy mà bạn suy nghĩ rất kĩ trước khi đến với ai.

Bạn không cần tình cảm phải ấm lên thật nhanh chóng, quan trọng là đôi bên phải tìm hiểu kĩ về nhau, hiểu rõ về nhau để tránh những tổn thương không đáng có.

Nếu đã có đôi, bạn cần tìm cách hâm nóng mối quan hệ của hai người trong khoảng thời gian này. Dù không tổ chức được một buổi tối lãng mạn thì bạn cũng có thể giúp đỡ, quan tâm người ấy nhiều hơn, đối phương chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Sư Tử

Thật tiếc cho những bạn Sư Tử còn độc thân, bởi bạn nhận ra rằng những đối tượng xuất hiện xung quanh chẳng hề phù hợp.

Vì thế, bạn tự nhắc nhở mình không nên quá vội vàng đến với một ai đó. Chờ thêm một thời gian, biết đâu người ấy lại xuất hiện vào những ngày này thì sao?

Thời điểm này, người đã có đôi có cặp nên hạn chế việc nhắc đến người xưa trước mặt nửa kia của mình. Hành động của bạn có thể khiến đối phương cảm thấy lo lắng hoặc khó chịu đấy. Bạn cũng không muốn đôi bên to tiếng ngay trước thềm năm mới đâu, đúng không?

Xử Nữ

Dù cũng nhanh chóng muốn thoát kiếp FA nhưng các bạn Xử Nữ lại tỏ ra khá bị động, dù bạn đã thích thầm một người nào đó thì cũng chẳng dám bày tỏ cảm xúc với đối phương. Có lẽ khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa xôi lắm.

Bạn nên tự động viên mình dũng cảm hơn, bởi biết đâu người ấy cũng dành một tình cảm tương tự cho bạn thì sao?

Nếu đã có đôi có cặp, bạn không nên “đứng núi này trông núi nọ”. Hãy chung thủy và chân thành với nửa kia của mình nếu bạn muốn tình cảm bền vững. Ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình, bạn nên bao dung cho đối phương nhiều hơn.

Thiên Bình

Muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh FA, Thiên Bình có thể tham gia vào những buổi gặp gỡ do bạn bè hoặc người thân giới thiệu, nếu tình hình cho phép.

Bạn có cơ hội gặp được người phù hợp ở đây, cốt là bạn giữ một tinh thần tích cực, không ngại thể hiện điểm mạnh của mình.

Nếu đã tìm được nửa kia, bạn có khả năng giải quyết tốt những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình, nhờ vậy, người ấy lại càng thêm quý trọng và yêu thương bạn. Tình cảm của bạn đang tiến triển rất bền vững suốt khoảng thời gian này.

Bọ Cạp

Nếu còn độc thân, Bọ Cạp nên cổ vũ bản thân dũng cảm hơn để có thể chủ động bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm mến. Có thể đối phương cũng đã chờ đợi bạn lâu lắm rồi đấy. Thời điểm này rất thích hợp để đôi bên mở lòng với nhau, cùng nhau đón chờ điều tốt lành.

Nếu đã có đôi có cặp, bạn bao dung với nửa kia của mình, chính vì vậy mà quan hệ đôi bên luôn giữ được sự yên ấm. Mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn. Nếu chưa kết hôn, hai người có thể tính tới chuyện này ngay.

Nhân Mã

Theo tử vi tình yêu 12 cung hoàng đạo, trên thực tế, vận trình tình cảm của Nhân Mã không quá hanh thông trong những ngày này.

Vì thế, trước khi có kế hoạch bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm mến, các bạn độc thân nên xem xét tình huống xung quanh ra sao. Bạn đừng hành xử nóng vội kẻo sẽ đạt kết quả không như ý muốn.

Người đã có đôi có cặp tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc vì bạn tìm được nhiều tiếng nói chung với nửa kia. Quan hệ giữa hai bạn ngày một gắn bó không thể tách rời. Cả hai có thể nghĩ đến việc về chung một nhà.

Ma Kết

Chuyện tình cảm diễn ra không được như ý với các Ma Kết độc thân trong khoảng thời gian này. Do đó, bạn không nên dễ dàng tin theo những lời đường mật của những người mình chưa thực sự hiểu rõ.

Trước khi đến với ai, bên cạnh lắng nghe trái tim, bạn còn cần dùng lý trí suy nghĩ kĩ càng.

Đáng mừng, người đã có đôi có cặp duy trì được tình cảm ổn định với nửa kia của mình. Hai người cùng cổ vũ nhau vượt qua những khó khăn, thách thức cuối cùng.

Bảo Bình

Thời điểm đào hoa nở rộ với các Bảo Bình độc thân. Bạn có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người khác giới. Nếu đó là người bạn có thiện cảm thì đôi bên có thể đến với nhau, tình cảm ấm lên nhanh chóng.

Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tâm sự với nửa kia những điều mình đang giấu trong lòng. Sức của hai người sẽ khiến khó khăn chẳng còn đáng sợ như bạn nghĩ nữa.

Song Ngư

Các bạn Song Ngư còn độc thân lý trí hơn trong chuyện tình cảm. Bạn không phải là người cả tin, dễ dàng tin theo những lời tán tỉnh của những kẻ không thực sự đáng tin cậy. Chính vì vậy, bạn rất tỉnh táo, không để bản thân vướng vào những chuyện phức tạp.

Tuy nhiên, nếu đã tìm được nửa kia, bạn có vẻ khá thờ ơ với những suy nghĩ và cảm nhận của người ấy. Hai người vẫn thường xuyên cãi cọ, tranh chấp. Nếu cứ tiếp tục thế này, đôi bên sẽ chẳng thể dung hòa được đâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.