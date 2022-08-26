Soi độ may mắn của 3 con giáp trong tháng 9 tới, con giáp nào sẽ đứng đầu bảng?

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 05:33

Hãy cùng xem bảng xếp hạng về độ may mắn của 3 con giáp trong tháng 9 nhé.

Tuổi Mão

Tháng 9 của tuổi Mão dễ có được nhiều điều tốt đẹp đến. Mọi chuyện với người tuổi Mão đúng như ý muốn của mình.

Suốt tháng 9, sự nghiệp của con giáp này sẽ vụt sáng, có khởi sắc rực rỡ. Công việc thuận lợi khiến tuổi Mão luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Điều này như tiếp nhiệt huyết, giúp tuổi Mão tìm ra các ý tưởng cho công ty, thu được lợi nhuận lớn. Tuổi Mão yên tâm rằng, hầu như không có chuyện khó khăn xảy đến trong tháng này.

Nếu tuổi Mão đang có ý định khởi nghiệp, đây là khoảng thời gian rất thích hợp bởi bạn được hỗ trợ bởi các quý nhân. Cho dù là chuyện gì, tuổi Mão cũng thu được kết quả tốt. Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Mão cũng vô cùng thuận lợi.

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Tháng 9 của tuổi Mão dễ có được nhiều điều tốt đẹp đến. Mọi chuyện với người tuổi Mão đúng như ý muốn của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhìn chung, tháng 9 của tuổi Thìn, mọi thứ đều diễn ra vô cùng ổn thỏa. Tất cả về đường tài lộc, sự nghiệp, sức khỏe hay tình duyên của tuổi Thìn đều đi lên từ đầu tháng và gặp may mắn nhất vào khoảng giữa tháng 9 trở đi.

Tuy nhiên, cũng có một chút rắc rối xảy ra. Song, chỉ cần tuổi Thìn chú ý một chút, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Tuổi Thìn cũng nên cẩn trọng trong vấn đề về tiền bạc. Bạn không nên quá tin tưởng mà cho người xung quanh vay nhiều tiền để tránh gây thất thoát. Tuổi Thìn cũng nên cẩn trọng trong chi tiêu và lập ra kế hoạch rõ ràng để tránh sai sót.

Trong tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Thìn diễn ra khá suôn sẻ, đôi bạn hiểu nhau nên những cãi vã ít khi xảy ra. Còn đối với người đang độc thân, đây không phải thời điểm tốt để bắt đầu mối quan hệ mới.

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ trong tháng này khá tốt. Những khởi đầu của tháng 9 có thể khiến tuổi Ngọ có thêm các hứng khởi và thêm yêu cuộc sống hơn.

Trong khoảng đầu tháng 9, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội liên quan đến công việc. Tuy nhiên, chúng không thể hiện rõ ràng, đòi hỏi tuổi Mão phải có cái nhìn thật bao quát mới thấy được. Người xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Ngọ nhiều trong thực hiện kế hoạch công việc.

May mắn về tiền bạc đến với tuổi Ngọ rất nhiều trong tháng này. Đặc biệt là khoảng thời gian giữa tháng trở đi, tuổi Ngọ sẽ thấy được các nguồn tiền bất ngờ đổ về.

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ nhận được các trải nghiệm thú vị. Nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu sẽ đến.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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