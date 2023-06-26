Số trời sắp đặt: Tuần mới đến (26/6 - 2/7), 3 con giáp BỘI THU tiền bạc, tài sản cứ thế tăng vùn vụt, may mắn ngợp trời, phúc khí dư dôi

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 07:59

Được Thần Tài ban phát của cải, 3 con giáp này làm đâu thắng đó, tiền bạc khỏi lo vào tuần mới đến.

Tuổi Dần

Dù có xuất thân nghèo khó nhưng Dần luôn nỗ lực để trở thành người thành đạt, mang đến cho gia đình một cuộc sống thoải mái, đủ đầy. Trong tuần mới đến, người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. 

Con giáp này có thể đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc mới. Những người khởi nghiệp kinh doanh cũng được hỗ trợ về vốn lẫn mối quan hệ, thu về cả vốn lẫn lãi.

Số trời sắp đặt: Tuần mới đến (26/6 - 2/7), 3 con giáp BỘI THU tiền bạc, tài sản cứ thế tăng vùn vụt, may mắn ngợp trời, phúc khí dư dôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình phóng túng, ham thích tự do. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này lại hay tiêu xài hoang phí, không có kế hoạch nên không để dành được bao nhiêu, thậm chí có lúc còn bị khánh kiệt.

Đúng tuần mới đến, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc hanh thông, vượng đường thăng tiến, kiếm tiền thuận lợi. Con giáp tuổi này làm không hết việc, thu nhập tăng đều. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cân nhắc thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng bán được nhiều hàng, thu nhiều tiền lãi.

Số trời sắp đặt: Tuần mới đến (26/6 - 2/7), 3 con giáp BỘI THU tiền bạc, tài sản cứ thế tăng vùn vụt, may mắn ngợp trời, phúc khí dư dôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Bởi vậy mà dù không sở hữu tài năng hơn người nhưng họ vẫn có thể phát triển sự nghiệp một cách bền vững. Trong tuần mới đến, người tuổi Hợi có cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng lên.

Trong thời gian này, họ có thể kiếm tiền nhờ các công việc tay trái hoặc công việc kinh doanh thời vụ. Nhờ làm việc có tài, có tâm, có trách nhiệm, họ thu về bộn tiền. Người làm kinh doanh cũng dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình theo lĩnh vực mình theo đuổi. Nhiều khách hàng, đối tác đã tìm đến với họ để bàn kế hoạch làm ăn trong tương lai.

Số trời sắp đặt: Tuần mới đến (26/6 - 2/7), 3 con giáp BỘI THU tiền bạc, tài sản cứ thế tăng vùn vụt, may mắn ngợp trời, phúc khí dư dôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi ngày 26/6/2023 tử vi cuối tháng 6 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay