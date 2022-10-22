Tuổi Tỵ

Những tuổi Rắn có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, xa cách nhưng khi thân thiết mới có thể nhận biết được trái tim ấp áp, sự nhiệt tình ẩn sâu bên trong của con giáp này. Chính vì thế người tuổi Tỵ dù ít bạn nhưng thường có những người bạn rất tốt, rất thân và chính họ là quý nhân đem lại may mắn.

Sang 9 ngày cuối tháng 10/2022, tuổi Tỵ có sự thay đổi về tài vận rất tốt, vượt trội so với tháng trước. Mọi phiền phức, khúc mắc về tài chính trước đây có thể được giải quyết triệt để. Đặc biệt, vận quý nhân giúp tuổi Tỵ đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi con giáp này. Ngoài ra, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.