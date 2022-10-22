Tử vi cho biết, trong 9 ngày cuối tháng 10/2022, những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.
- 3 ngày cuối tuần này (21/10 - 23/10): Thần Tài phát bao lì xì đỏ chót, 3 con giáp trúng số đổi đời, cơ ngơi đồ sộ, đầu tư sinh lãi lớn
- Sau ngày mai (thứ Năm ngày 20/10/2022), 3 con giáp TỤ KHÍ TỤ TÀI, lộc trời như thác đổ, tay trái ôm vàng, tay phải hốt bạc
Tuổi Tỵ
Những tuổi Rắn có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, xa cách nhưng khi thân thiết mới có thể nhận biết được trái tim ấp áp, sự nhiệt tình ẩn sâu bên trong của con giáp này. Chính vì thế người tuổi Tỵ dù ít bạn nhưng thường có những người bạn rất tốt, rất thân và chính họ là quý nhân đem lại may mắn.
Sang 9 ngày cuối tháng 10/2022, tuổi Tỵ có sự thay đổi về tài vận rất tốt, vượt trội so với tháng trước. Mọi phiền phức, khúc mắc về tài chính trước đây có thể được giải quyết triệt để. Đặc biệt, vận quý nhân giúp tuổi Tỵ đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi con giáp này. Ngoài ra, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Tuổi Dần
Những cầm tinh con Hổ có khả năng rất giỏi quan sát thái độ của mọi người xung quanh, hơn nữa họ lại có đầu óc thông minh hơn người, cộng thêm tính cách quyết đoán, dứt khoát nên một khi đã quyết tâm thì khó có ai bì kịp.
Tử vi dự đoán, trong 9 ngày cuối tháng 10/2022, vận trình tài lộc của người tuổi Hổ sẽ thăng cấp nhanh chóng, họ nhanh chóng thăng quan phát tài. Con giáp tuổi Dần không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và lo lắng về tiền bạc, tài chính như năm trước nữa, có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống.
Tuổi Dậu
Bắt đầu bước vào cục diện Tam Hợp nên nhìn chung sang 9 ngày cuối tháng 10/2022, vận thế của người tuổi Dậu có sự chuyển biến mạnh mẽ, có thể nói là vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi. Đặc biệt, do tài vận vượng phát nên con giáp này dễ dàng kiếm được tiền.
Bạn đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì cũng có cao nhân hướng dẫn, giúp đỡ tận tình nên thu nhập tăng nhanh phi mã. Cuộc sống của những người tuổi Dậu kể từ bây giờ sẽ vô cùng thoải mái, dư dả, không phải lo âu phiền muộn gì về tài chính.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm