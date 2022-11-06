Số trời định sẵn: 3 tuổi hô mưa gọi gió, tiền bạc - công danh lên phơi phới trong 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 07:08

Tử vi trong 3 ngày đầu tuần có những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, công danh tấn tới.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết khi bước sang 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Tý tràn đầy nhiệt huyết để hoàn thành công việc. Bởi vậy mà sự nghiệp của những người cầm tinh con chuột sẽ thăng hoa, mọi việc đều suôn sẻ. Tuy nhiên cũng cần lưu ý "nhìn ngó trước sau", tìm cách đối nhân xử thế, cách cư xử phù hợp ở nơi làm việc.

Tình duyên của tuổi Tý cũng có nhiều biến chuyển tốt đẹp, bạn có khả năng tìm được bạn đời lý tưởng trong thời gian này. Chính vì vậy, người tuổi Tý càng nỗ lực bao nhiêu thì càng thành công giàu có bấy nhiêu. 

Số trời định sẵn: 3 tuổi hô mưa gọi gió, tiền bạc - công danh lên phơi phới trong 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), cầu gì được nấy - Ảnh 1
Tử vi cho biết khi bước sang 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Tý tràn đầy nhiệt huyết để hoàn thành công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi định sẵn, trong thời gian 3 ngày đầu tuần này, tài lộc của những người tuổi Sửu khá ổn định. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Vận may tài chính cũng chỉ ở mức trung bình, đừng đầu tư quá nhiều mà nghĩ đến ước mơ làm giàu, biết mình biết ta, đảm bảo thu nhập.

Đường tình duyên cũng không mấy khởi sắc, bạn chưa gặp được đối tượng phù hợp dù đã có đi gặp gỡ, kết nối. Có thể bạn cần xem xét lại chính mình vì bạn đang đặt tiêu chuẩn quá cao nên khó có một mối quan hệ mới.

Số trời định sẵn: 3 tuổi hô mưa gọi gió, tiền bạc - công danh lên phơi phới trong 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), cầu gì được nấy - Ảnh 2
Tử vi định sẵn, trong thời gian 3 ngày đầu tuần này, tài lộc của những người tuổi Sửu khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày đầu tuần này, sự chủ động của những người tuổi Dậu sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dậu sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Số trời định sẵn: 3 tuổi hô mưa gọi gió, tiền bạc - công danh lên phơi phới trong 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), cầu gì được nấy - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần này, sự chủ động của những người tuổi Dậu sẽ mang tới nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Sách tử vi chỉ rõ, từ ngày 4/11 - 24/11 sẽ có 3 con giáp may mắn nhận nhiều lộc trời ban, cuộc sống viên mãn.

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