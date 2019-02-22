Số trời đã định: Phụ nữ tuổi này sẽ phải ‘2 lần đò’, dù khéo léo đến mấy cũng không giữ được gia đình

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có một cuộc hôn nhân ấm êm, viên mãn. Thế nhưng, số trời đã định, nếu thuộc top con giáp này bạn phải đổ vỡ một lần mới mong tìm được chân ái đời mình.

Thế nhưng, chính vì tài năng, lắm của nhiều tiền nên Dần khá tự cao, bốc đồng và không xem trọng người đàn ông bên đời mình. Chờ đến khi nhận ra sai lầm, đến khi biết mình thiếu sót thì đối phương đã thay lòng đổi dạ. Nếu không sớm thay đổi những thói xấu này, Dần đừng trách vì sao hôn nhân đổ vỡ, cả đời cô quạnh.

Phụ nữ tuổi Dần mạnh mé, cá tính và rất tài năng. Họ không bao giờ cho phép mình sống bám vào ai, càng không chấp nhận sống trong nghèo khó. Vậy nên, ngay từ khi còn trẻ nàng giáp này đã có trong tay sự nghiệp hiển vinh, tiền tài danh vọng đều đủ đầy.

Cả hai sẽ có khoảng cách không thể hàn gắn, tình cảm vợ chồng nguội lạnh mà rời xa nhau dù chẳng hề có sự xuất hiện của kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh phụ nữ tuổi Mùi sống tình cảm, chân thành và vô cùng khéo léo. Họ biết cách đối nhân xử thế, hài hước và duyên dáng nên được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Thế nhưng, Mùi chỉ nguyện nên duyên với người đàn ông có thể làm mình yêu, cho mình cảm giác an toàn.

Hôn nhân của Mùi thuở đầu vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, vì quá cầu toàn, ưa thích sự hoàn hảo nên Mùi luôn không vừa ý với những gì bạn đời làm. Lâu dần, cả hai sẽ có khoảng cách không thể hàn gắn, tình cảm vợ chồng nguội lạnh mà rời xa nhau dù chẳng hề có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

Số trời đã định, Tý càng thành đạt bao nhiêu thì đường tình duyên càng trắc trở bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý thường thành công chốn thương trường, có bạc tỷ trong tay trước tuổi 30. Họ khôn ngoan, cá tính lại thông minh nên đường công danh rộng mở, giàu sang vô đối. Thế nhưng, số trời đã định, Tý càng thành đạt bao nhiêu thì đường tình duyên càng trắc trở bấy nhiêu.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tý sẽ không có được kết quả viên mãn. Họ và đối phương sẽ xảy ra xung đột, tình cảm rạn nứt. Thậm chí, nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc thì Tý chính là người đẩy chồng vào tay đàn bà khác.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.