Số trời đã định con giáp nào tài lộc rủng rỉnh từ đây đến cuối năm, Tết đến sum vầy?

Theo tử vi 12 con giáp, đầu tháng 9, trời cho điềm lành, người tuổi Dần thu nhập rủng rỉnh, ngày sau kiếm nhiều hơn ngày trước, tài lộc không ngừng, ngân khố ngày một dày rộng.

Tháng này, con giáp tuổi Dần nên tránh xa những người ganh ghét, mang lòng thù địch với mình, cũng như những nơi có năng lượng tiêu cực, lời phàn nàn liên miên...

Con giáp tuổi Dần không kiêu ngạo hay nóng nảy, rất trung thành với bạn bè, cư xử ôn hòa, đồng thời là người có tính cách cẩn thận, luôn thích đánh giá mọi việc một cách cặn kẽ, chi tiết. Trong thời gian tới, người tuổi Dần có cơ hội trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày một suôn sẻ hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là một trong 3 con giáp được coi là có cơ hội giàu có ngay từ tháng 10 đến tháng 12.

Người tuổi Sửu thời gian này được thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ nên có bước ngoặt lớn, có thể được thăng chức, tăng lương. Thời điểm 3 tháng cuối năm mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi – nhất là với những người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh, buôn bán có nhiều cơ hội giao thương với những khoản lợi nhuận hời nhất.

Ở lĩnh vực nào người tuổi Sửu cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của mình bỏ ra – đây là giai đoạn người tuổi Sửu minh mẫn, sáng suốt, có những quyết định đúng đắn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là người thông minh nhanh nhạy lại có chí tiến thủ nên thường tập trung hết sức lực và tâm trí để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mỗi một khó khăn đều được họ coi như bước đệm để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nền móng nên hầu như không quản ngại chi.

Khi vận may tới, công việc của họ sẽ có thu hoạch lớn, mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên. Vị trí hiện tại có những biến chuyển tích cực, đem tới nhiều thu hoạch xứng đáng hơn.

Tuy nhiên, chính vì phát triển thuận lợi và nhanh chóng nên xung quanh người tuổi Thân cũng có thể xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Họ cần cảnh giác để không bị ảnh hưởng bởi những kẻ ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại.

Quý nhân Nhị Hợp trên vận trình tài lộc sẽ giúp bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu biết nắm bắt, họ có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.