Số trời đã định các cặ[ con giáp này lấy nhau về là vơ vét hết lộc trời

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, họ là những người hiền lành, sống chân thật và thẳng thắn. Họ sống thiên về nội tâm và không thích nổi bật trong đám đông, thường khẳng định tài năng qua công việc.

Chính sự chăm chỉ, dịu dàng và hiền hậu của Sửu khiến Tỵ bị hấp dẫn tuyệt đối. Sự nóng nảy và hay ghen khi yêu của tuổi Tỵ dường như chẳng có cơ hội phát sinh khi gặp tuổi Sửu chân thật, chung thủy, nhẹ nhàng và đặc biệt chẳng bao giờ muốn kiểm soát người khác. Chính vì thế, Tỵ - Sửu mà ở bên nhau thì hôn nhân hạnh phúc, ít khi cãi vã, vợ chồng chỉ lo làm ăn, chẳng mấy mà sẽ giàu có, sung

Trong khi đó, những người tuổi Tỵ lại là những người tinh tế, hài hước, hóm hỉnh, bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim nhiệt huyết, nên khi tiếp xúc cả hai dễ dàng bị hút nhau.

Tuổi Ngọ - tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, có thể nói Ngọ và Hợi là cặp con giáp quyền hoà hợp nhất, sau khi lấy nhau gia đình luôn có phúc khí dồi dào.

Trời sinh tuổi Ngọ và Hợi vốn kiên cường và quyết đoán. Họ luôn nghiêm túc trong mọi việc và hoàn thành mọi thứ một cách hết lòng nhất. Cùng có một lòng hướng về tương lai nên hai con giáp này rất thích hợp cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.

Tuổi Ngọ nhanh nhẹn song tính cách có phần nóng vội, muốn điều gì sẽ làm cho bằng được, không tránh khỏi những vấp ngã không đáng có. Tuổi Hợi thì khác, họ chín chắn và luôn biết nhìn xa trông rộng, thận trọng trong mọi đường đi nước bước.

Nhiều người cho rằng, phần tính cách đối lập này sẽ khiến họ không thể hạnh phúc bên nhau, song sự lạc quan, yêu đời của tuổi Ngọ kết hợp với trái tim ấm áp và biết thấu hiểu của tuổi Hợi sẽ tạo nên một cặp đôi hoàn hảo bất ngờ.

Ngọ và Hợi khi kết hợp, mọi thứ sẽ diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ. Hai con người có phương châm sống đơn giản này khi về chung một nhà gia đình sẽ ngày càng hưng thịnh, may mắn tài lộc đến bất ngờ. Đặc biệt, vận mệnh sẽ càng vượng sau khi họ có con. Vợ chồng thêm khăng khít tình cảm, tài lộc cũng ngày càng dồi dào.

Tuổi Mão - Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi trời sinh là những con người gai góc, bền bỉ, ngoan cường, không ngại khó khăn gian khổ và luôn vươn lên trong cuộc sống. Trong khi đó, tuổi Mão lại là những người có vẻ ngoài thì nhu mì, yếu đuối, nhưng sâu thẳm bên trong lại là những con người kiên định, luôn hướng đến những mục tiêu đã đề ra.

Như vậy, dù có vẻ ngoài khác nhau, nhưng bản chất của Mão và Mùi đều là những con giáp có chung nhân sinh: Đó là suy nghĩ tích cực, lạc quan, không thích đầu hàng số phận, suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định.

Còn những người tuổi Mùi trời sinh vốn hào phóng, ít khi tính toán chuyện tiền bạc, còn Mão thì căn cơ hơn nên sẽ là người quản lý tốt tài chính trong nhà. Bởi vì vậy, cặp đôi tuổi Mão - Mùi về chung một nhà thì sẽ viên mãn, hạnh phúc, sung túc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.