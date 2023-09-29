Số trời đã định, 3 con giáp thăng quan phát tài như vũ bão trong ngày 29/9: Chuẩn bị gia nhập hội đại gia, tiền vàng rải đầy lối chân đi

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có tình duyên đỏ rực, tiền ập vào nhà vô kể trong ngày 29/9.

Tuổi Tuất

Người cầm tinh con chó thuộc mệnh thổ, trong ngày 29/9, Tuổi Tuất được ước tính sẽ có sự giúp đỡ, cục diện tài vượng chắc chắn sẽ làm cho gia đình hạnh phúc. Đồng thời, sự nghiệp của họ có thể được thăng tiến lên một tầm cao mới, nhưng cũng nên hiểu rằng bản thân nên cố gắng hết sức để kiểm soát công việc của mình, và tránh những khó khăn nhụt chí trong cuộc sống.

Đây có thể là điểm khởi đầu của cuộc phản công để lên dốc trong tương lai. Với người tuổi Tuất, họ có sao may mắn chiếu rọi. Dù gần đây, họ gặp không ít sự cố, tiền mất, tật mang. Trong thời điểm này, vận may đã mỉm cười với họ. Chòm sao này hoàn thành dự án đã ấp ủ, đạt được nhiều thành tựu.

Số trời đã định, 3 con giáp thăng quan phát tài như vũ bão trong ngày 29/9: Chuẩn bị gia nhập hội đại gia, tiền vàng rải đầy lối chân đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có chỉ số thông minh cao, rất siêng năng và tận tâm trong công việc, dù nửa đầu cuộc đời họ tương đối vất vả và lao vào cuộc sống hàng ngày nhưng do tính cách sẵn sàng làm việc chăm chỉ nên họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và làm giàu. 

Công việc của con giáp tuổi Tý trong ngày 29/9 diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Những nỗ lực và cố gắng của họ bao lâu nay cuối cùng cũng đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bên cạnh nguồn thu chính, họ có thêm những nguồn thu khác, có cuộc sống thoải mái. Con giáp tuổi Dậu làm kinh doanh sẽ nhận được những khoản hoa hồng. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt những công việc, dự án mình được phân công.

Người tuổi này đầu tư mát tay, dễ sinh lời lớn. Những người kinh doanh ở lĩnh vực thủy lợi, cơ khí, dịch vụ sẽ được hoàn vốn, bắt đầu có lãi.

Số trời đã định, 3 con giáp thăng quan phát tài như vũ bão trong ngày 29/9: Chuẩn bị gia nhập hội đại gia, tiền vàng rải đầy lối chân đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người thuộc con giáp Rắn hòa đồng với mọi người, có kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, thông minh và linh hoạt, họ đã học được cách tự lập từ khi còn nhỏ và rất giỏi đối xử với mọi người. Những người thuộc con giáp rắn có tính cách độc lập, và khi bạn yêu họ, bạn sẽ có một loại tò mò và thích phiêu lưu, cảm giác rằng cả đàn ông và phụ nữ đều thoải mái với hiện trạng. 

Đối với sự nghiệp, dù có phải chịu đựng khó khăn như thế nào họ cũng sẽ mỉm cười đối mặt với điều đó trong ngày 29/9, cũng có thể điều chỉnh tâm lý. Họ có trí tuệ, nhưng họ không bao giờ che giấu sự khôn ngoan của mình vì thế mà công việc phát triển suôn sẻ, cơm ăn áo mặc, gặp nhiều may mắn, có được như ý muốn, hậu vận vô tận.

Trong công việc, họ tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu về dài. Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền đến dồn dập khiến họ làm phải làm việc khẩn trương nhất có thể. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, có trách nhiệm, con giáp này có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Số trời đã định, 3 con giáp thăng quan phát tài như vũ bão trong ngày 29/9: Chuẩn bị gia nhập hội đại gia, tiền vàng rải đầy lối chân đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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