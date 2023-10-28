Số trời đã định, từ 11/11 trở đi, 3 con giáp "mở rộng cửa đón thần tài" gánh tiền mỏi lưng, làm ăn thuận lợi, tài lộc rủ nhau chạy vào nhà

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 11/11, top con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, đại cát đại lợi khiến ai cũng hờn.

Tuổi Mão

Tân Sửu 2021 là năm đại cát với người tuổi Mão, thế nên họ làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần nắm bắt thời cơ Mão ắt gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới.

Đăc biệt, từ 8/3 trở đi dù làm thuê hay là chủ Mão cũng sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng phúc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Tý đừng vội đầu hàng nếu phải đối diện với khó khăn bởi sau cơn bĩ cực ắt sẽ đến hồi thái lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên ngay từ những ngày đầu tháng 3 Tý đã có công danh rộng mở, tài lộc hanh thông. Hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, bạn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, một bước đổi đời.

Hiện tại càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai con giáp giàu sang này sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Vậy nên, Tý đừng vội đầu hàng nếu phải đối diện với khó khăn bởi sau cơn bĩ cực ắt sẽ đến hồi thái lai. Mùi sẽ có tháng 3/2021 ấm êm hạnh phúc, muốn khổ cũng chẳng được. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên tiền của sẽ lũ lượt chảy vào túi của Mùi một cách thuận lợi. Hãy cứ cống hiến, nhiệt thành bạn sẽ khẳng định được vị thế chốn công sở, khiến đồng nghiệp kiêng nể, cấp trên trân trọng.

Tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn nên Mùi sẽ có tháng 3/2021 ấm êm hạnh phúc, muốn khổ cũng chẳng được.

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