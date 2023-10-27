Số trời đã định, trong 14 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, “tiền đè chết người” cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 22:36

Nhờ có thần tài điểm tên, cát tinh soi chiếu nên 3 con giáp giàu có này sẽ hốt hết lộc trời, nằm ngửa mà ăn, cứ thế mà giàu ú ụ trong 14 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2023 của Ngọ sẽ ngập trong may mắn, tài lộc tìm đến tận cửa. Dù trước đây gặp phải khó khăn trong công việc thì từ giờ trở đi con giáp giàu sang này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Không chỉ tài vận cải thiện, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục Ngọ còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Không chỉ 14 ngày tới, từ đây đến cuối năm 2023 Ngọ sẽ sung túc an nhàn, liên tục đón vinh hoa phú quý vào nhà ào ào. 

Số trời đã định, trong 14 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, “tiền đè chết người” cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và không sợ khổ cực. Hơn cả, nhờ khéo léo trong giao tiếp, biết cách nắm bắt thời cơ nên Thân gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được hỗ trợ hết lòng trong công việc, cuộc sống.Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và không sợ khổ cực. Hơn cả, nhờ khéo léo trong giao tiếp, biết cách nắm bắt thời cơ nên Thân gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được hỗ trợ hết lòng trong công việc, cuộc sống.

Tử vi con giáp có nói, trong 14 ngày tới sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Thân sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, tiền nhiều vô kể, vừa có địa vị lại giàu nứt đố đổ vách chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Thân. 

Số trời đã định, trong 14 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, “tiền đè chết người” cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó lại hết lòng vì người khác nên ai muốn cũng chẳng thể ghét bỏ con giáp thiện lương này. Càng chí thú làm ăn, vững tin vào bản thân Sửu càng tiến xa trên đường công danh, tài vận phất lên như diều gặp gió.

Những ngày đầu tháng 10 bị hung tinh đeo bám nên Sửu lành ít dữ nhiều, phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 14 ngày tới nhờ cát tinh giải vây, thần Phật chiếu cố nên con giáp may mắn này sẽ được cất nhắc lên vị trí mới, càng về cuối năm càng dư dả, gánh tiền mỏi lưng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 ngày tới (28/10 - 2/11), 3 con giáp làm BÙNG PHÁT TÀI LỘC, mang về tiền tỷ, cuối năm ăn Tết thật to, thoải mái mua sắm, tiền nong không phải nghĩ

Đúng 7 ngày tới (28/10 - 2/11), 3 con giáp làm BÙNG PHÁT TÀI LỘC, mang về tiền tỷ, cuối năm ăn Tết thật to, thoải mái mua sắm, tiền nong không phải nghĩ

Càng về cuối năm con giáp này càng đắc tài đắc lộc, làm ăn thuận lợi, tương lai rộng mở khiến ai nấy đều nghiêng mình thán phục.

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