Số sướng Trời cho, 3 tuổi trong tuần mới (6-12/3) ăn lộc no nê, tiền bạc phủ phê, làm đâu thăng đó, đổi đời giàu có vương giả nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 21:20

Trong tuần mới (6-12/3), những con giáp này liên tục đón nhiều vận may giúp công việc làm ăn ngày càng trở nên thuận lợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến với tài năng, tham vọng hơn người. Dù sống trong hoàn cảnh nào, con giáp này cũng không chịu an phận thủ thường, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên. Trong tuần mới (6-12/3), vận quý nhân của con giáp này rất vượng.

Số sướng Trời cho, 3 tuổi trong tuần mới (6-12/3) ăn lộc no nê, tiền bạc phủ phê, làm đâu thăng đó, đổi đời giàu có vương giả nhất vùng - Ảnh 1

Đối với con giáp tuổi Dần làm ăn kinh doanh, vào thời điểm này, bạn được sự giới thiệu của bạn bè nên nhận được một số đơn hàng lớn. Điều này giúp bạn có một khởi đầu năm mới khá thuận lợi.

Với người tuổi Dần làm công ăn lương thì được sự hướng dẫn của quý nhân, bạn làm việc hiệu quả hơn và đạt được những thành tích vượt trội. Năm mới đã bắt đầu, hãy làm việc chăm chỉ hơn và đạt được những cột mốc mới trong sự nghiệp nhé!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn ôn hòa, vui vẻ, thẳng thắn, đa số làm việc gì cũng có năng lực, càng giàu có càng ít phô trương, càng chăm chỉ làm việc thì tự nhiên sẽ được đền đáp xứng đáng lớn hơn nhiều.

Số sướng Trời cho, 3 tuổi trong tuần mới (6-12/3) ăn lộc no nê, tiền bạc phủ phê, làm đâu thăng đó, đổi đời giàu có vương giả nhất vùng - Ảnh 2

Trong tuần mới (6-12/3), người tuổi Mão sẽ gặp vận may như trời cho, sự nghiệp thăng tiến, trợ lý bên trái và bên phải sẽ trấn giữ cung tài lộc, tài lộc cùng nhau thăng tiến, người tuổi Mão sẽ có của cải tích lũy trong người, có tinh thần kinh doanh, và động lực phát triển sẽ rất mạnh mẽ, chỉ cần bạn thể hiện tốt trong công việc, bạn nhất định sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và thăng chức.

Tuổi Sửu

Những người bạn thuộc con giáp Sửu rất may mắn trong sự nghiệp và tài lộc, họ tự tin, mạnh mẽ, có tấm lòng ấm áp. Khi bạn bè gặp khó khăn họ luôn rất chủ động và nhiệt tình giúp đỡ, dù là với bạn bè hay đối tác, họ sẽ hết lòng, có tâm để trả ơn, đặc biệt là người khôn ngoan.

Số sướng Trời cho, 3 tuổi trong tuần mới (6-12/3) ăn lộc no nê, tiền bạc phủ phê, làm đâu thăng đó, đổi đời giàu có vương giả nhất vùng - Ảnh 3

Trong tuần mới (6-12/3), vận trình của con giáp Sửu tăng cao, có nhiều cơ hội đến với họ, tài vận tăng vọt, ước mơ thành hiện thực, mang đến cho họ những hy vọng mới, mọi việc suôn sẻ, và khi thời gian và địa điểm phù hợp với con người, sắp tới sẽ được thăng chức và tăng lương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi nói rằng, từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này có vận mệnh sung túc hơn bất ngờ, sự nghiệp công việc thêm phần trôi chảy.

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