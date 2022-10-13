Số sướng Trời ban, 3 tuổi vào 3 ngày cuối tuần này thảnh thơi hưởng lộc, "mệt mỏi" đếm tiền, vận tài bừng sáng, ngồi không cũng có phúc khí hưng vượng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 23:50

Nếu nói sướng thì có lẽ khó ai sánh lại 3 con giáp này vào 3 ngày cuối tuần này. Vận tài khởi sắc mang đến cho bạn nhiều niềm vui về tiền bạc, sức khỏe và cả vận mệnh đỏ sắc.

Tuổi Dậu

Vào 3 ngày cuối tuần này là lúc con giáp tuổi Dậu có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy.

Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp may mắn tuần này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Số sướng Trời ban, 3 tuổi vào 3 ngày cuối tuần này thảnh thơi hưởng lộc, 'mệt mỏi' đếm tiền, vận tài bừng sáng, ngồi không cũng có phúc khí hưng vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm cũng phát triển tốt đẹp hơn khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng trở nên sâu sắc. Hãy cởi mở trò chuyện để thấu hiểu những mong muốn của đối phương, từ đó xây dựng được tiếng nói chung.

Với các cặp đôi, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù khó khăn ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, gạt bỏ mọi chông gai.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có sức quyến rũ và khí chất nổi bật, khó lẫn. Bạn hào hoa, dễ gần, chân thành nhưng rất nghiêm khắc với bản thân.

Số sướng Trời ban, 3 tuổi vào 3 ngày cuối tuần này thảnh thơi hưởng lộc, 'mệt mỏi' đếm tiền, vận tài bừng sáng, ngồi không cũng có phúc khí hưng vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 3 ngày cuối tuần này, vận đen của bạn sẽ giảm dần, nhường chỗ cho những vận may bất ngờ đến. Tài vận sẽ trở nên hanh thông và sáng sủa hơn trước rất nhiều. Bạn có thể đón nhận nhiều tin vui đến với gia đình mình, đồng thời, gặt hái thành công trên con đường kiếm tiền. Cả quyền lực và tài lộc của bạn đều hứa hẹn phát triển, đời sống vật chất được nâng cao. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có 3 ngày cuối tuần nhàn hạ, sung túc và phát tài phát lộc.

Tuổi Tuất

Số sướng Trời ban, 3 tuổi vào 3 ngày cuối tuần này thảnh thơi hưởng lộc, 'mệt mỏi' đếm tiền, vận tài bừng sáng, ngồi không cũng có phúc khí hưng vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, cương trực và có trách nhiệm với bản thân. Tuổi Tuất bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại cực kỳ tốt bụng và giàu tình cảm. Những người tuổi Tuất tâm niệm rằng, cuộc sống sướng hay khổ đều do mình, nên dù thế nào cũng phải luôn trong trạng thái chăm chỉ làm việc, không ngừng cố gắng thì mới yên ổn.

Tử vi học có nói, vào 3 ngày cuối tuần này, những gì tuổi Tuất đã từng bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Tuất tưởng rằng cuộc sống chỉ bình yên ổn định nhưng hóa ra trong tương lai lại giàu có không ngờ nhờ phúc đức trời ban.

Bất kể làm việc gì Tuất cũng thuận buồm xuôi gió, từ sự nghiệp, hôn nhân, tài vận, mọi thứ đều rất vững chãi. Hậu vận chẳng lo lắng cơm áo gạo tiền, những quả ngọt mà tuổi Tuất gặt hái được cũng đủ để sống an nhàn đến cả đời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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