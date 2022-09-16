Sổ phát tài vào cuối tuần này (17/9, 18/9) điểm tên 3 con giáp, may thêm túi 3 gang mà đựng tiền, vàng tích đầy chum, tình duyên đỏ rực

Tử vi dự đoán vào cuối tuần này, thu nhập của con giáp này chủ yếu đến từ nguồn bên ngoài. Tuy nhiên, người làm công ăn lương vẫn nhận được những tin mừng. Đó có thể là một nhiệm vụ mới giúp tuổi Tý có cơ hội tăng lương. Công việc của tuổi Dần cũng tương đối ổn định, tài vận vẫn tiếp tục phát triển, chưa có dấu hiệu hao hụt.

Trời sinh người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, biết tận dụng thời cơ để xây dựng sự nghiệp và cuộc sống viên mãn. Tài vận của người tuổi Tý sẽ rực sáng. Nhiều điều may mắn bất ngờ sẽ đến với tuổi Tý.

Trời sinh người tuổi Dần có tính cách kiêng cường, mạnh mẽ, sẵn sàng một mình đối mặt với khó khăn, thử thách. Trong 2 tuần cuối tháng 10, tình duyên của người tuổi Dần được dự báo là có sự bùng nổ. Dần có thể sẽ phát hiện ra có người đang "thầm thương trộm nhớ" mình.

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần này, thu nhập của con giáp này chủ yếu đến từ nguồn bên ngoài. Tuy nhiên, người làm công ăn lương vẫn nhận được những tin mừng. Đó có thể là một nhiệm vụ mới giúp tuổi Tý có cơ hội tăng lương. Công việc của tuổi Dần cũng tương đối ổn định, tài vận vẫn tiếp tục phát triển, chưa có dấu hiệu hao hụt.

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần này, thu nhập của con giáp này chủ yếu đến từ nguồn bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần có tính cách kiêng cường, mạnh mẽ, sẵn sàng một mình đối mặt với khó khăn, thử thách. Sang cuối tuần này, tình duyên của người tuổi Dần được dự báo là có sự bùng nổ. Dần có thể sẽ phát hiện ra có người đang "thầm thương trộm nhớ" mình.

Người tuổi Tuất biết nhìn xa trông rộng nên ít khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Cộng với nghị lực của bản thân, con giáp này có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuổi Tuất làm gì cũng gặp may mắn. Đặc biệt, đường tình duyên của người tuổi Tuất có dấu hiệu đáng mừng, có thể sẽ có tin vui kết hôn trong năm nay. Trong khi đó, người đã lập gia đình tránh được những rủi ro trong hôn nhân.

Sang cuối tuần này, tình duyên của người tuổi Dần được dự báo là có sự bùng nổ. Dần có thể sẽ phát hiện ra có người đang "thầm thương trộm nhớ" mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.