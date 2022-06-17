Số phận trời định: Sinh vào 3 khung giờ này tượng trưng cho Phúc – Lộc – Thọ, làm gì cũng thuận lợi, tuổi trẻ tài cao, làm giàu trước năm 35 tuổi, nhà lầu xe hơi đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 13:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết sinh vào 3 khung giờ nào thì may mắn nhé!

Số phận trời định: Sinh vào 3 khung giờ này tượng trưng cho Phúc – Lộc – Thọ, làm gì cũng thuận lợi, tuổi trẻ tài cao, làm giàu trước năm 35 tuổi, nhà lầu xe hơi đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người sinh vào khung giờ Thân từ 15-17 giờ

Người sinh vào khung giờ Thân âm lịch thường được trời ban số mệnh giàu sang phú quý. Dù xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời, họ sẽ có cuộc sống ấm êm, đủ đầy, không phải chịu khổ.

Người sinh giờ Thân từ nhỏ đã thông minh, khéo léo hơn người. Khi lớn lên, họ chăm chỉ, cầu tiến, không ngại khó, ngại khổ nên từng bước vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Chính vì vậy, những người này tới tuổi trung niên, từ sau 35 tuổi họ sẽ từng bước sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Càng có tuổi thì con đường công danh sự nghiệp của người sinh giờ này lên như diều gặp gió. Họ làm đâu gặt đấy, mang đến cuộc sống ấm êm, đủ đầy cho gia đình mình.

Giờ Mão là khoảng thời gian từ 3-5 giờ sáng

Lúc này, đêm đen dần qua đi và bình minh ló rạng. Phần lớn những người sinh vào khung giờ âm lịch này mang tính cách can đảm, dám nghĩ dám làm nhưng lại cực kỳ khôn khéo.

Những người này họ sở hữu tài năng hơn người, có triển vọng nghề nghiệp tốt nên theo đuổi lĩnh vực nào cũng dễ thành công. Không những thế, họ còn là bậc thầy trong đầu tư và quản lý tài chính.

Trong tính cách thì những người sinh vào khung giờ Mão Âm lịch mang tính cách can đảm, dám nghĩ dám làm nhưng lại cực kỳ khôn khéo.

Chính vì vậy, tiền của họ đầu tư sẽ sớm sinh lời. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng cũng biết tiết kiệm tiền nên về già ắt có của ăn của để. Về già, họ có được cuộc sống an nhàn, đủ đầy, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền.

Khung giờ Thìn từ 7-9 giờ sáng

Giờ Thìn là khoảng thời điểm mặt trời lên cao nhất, tỏa sáng sáng chói chang nhất. Người sinh vào khung giờ Âm lịch này đa phần hoạt bát, vui vẻ, dễ hòa đồng lại rất thông minh biết nhìn ra trông rộng.

Những người sinh vào khung giờ này, họ mang tinh thần lạc quan, vui vẻ và luôn giữ nụ cười tươi như ánh mặt trời trên môi. Trong cuộc sống cũng như công việc, người sinh giờ Ngọ có thể truyền cảm hứng cho những người khác.

Đồng thời, chính nhờ làm việc chăm chỉ, sáng tạo, có trách nhiệm, họ thường được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, lãnh đạo tin tưởng. Sau tuổi 35, người sinh vào giờ này sẽ từng bước gặt hái được thành công. Họ có sự nghiệp ổn định và sẽ tích cóp được khoản tiền kha khá.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026