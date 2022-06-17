Số phận trời định: Sinh vào 3 khung giờ này tượng trưng cho Phúc – Lộc – Thọ, làm gì cũng thuận lợi, tuổi trẻ tài cao, làm giàu trước năm 35 tuổi, nhà lầu xe hơi đủ đầy

Người sinh giờ Thân từ nhỏ đã thông minh, khéo léo hơn người. Khi lớn lên, họ chăm chỉ, cầu tiến, không ngại khó, ngại khổ nên từng bước vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Chính vì vậy, những người này tới tuổi trung niên, từ sau 35 tuổi họ sẽ từng bước sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Người sinh vào khung giờ Thân âm lịch thường được trời ban số mệnh giàu sang phú quý. Dù xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời, họ sẽ có cuộc sống ấm êm, đủ đầy, không phải chịu khổ.

Càng có tuổi thì con đường công danh sự nghiệp của người sinh giờ này lên như diều gặp gió. Họ làm đâu gặt đấy, mang đến cuộc sống ấm êm, đủ đầy cho gia đình mình.

Giờ Mão là khoảng thời gian từ 3-5 giờ sáng

Lúc này, đêm đen dần qua đi và bình minh ló rạng. Phần lớn những người sinh vào khung giờ âm lịch này mang tính cách can đảm, dám nghĩ dám làm nhưng lại cực kỳ khôn khéo.

Những người này họ sở hữu tài năng hơn người, có triển vọng nghề nghiệp tốt nên theo đuổi lĩnh vực nào cũng dễ thành công. Không những thế, họ còn là bậc thầy trong đầu tư và quản lý tài chính.

Trong tính cách thì những người sinh vào khung giờ Mão Âm lịch mang tính cách can đảm, dám nghĩ dám làm nhưng lại cực kỳ khôn khéo.

Chính vì vậy, tiền của họ đầu tư sẽ sớm sinh lời. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng cũng biết tiết kiệm tiền nên về già ắt có của ăn của để. Về già, họ có được cuộc sống an nhàn, đủ đầy, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền.

Khung giờ Thìn từ 7-9 giờ sáng

Giờ Thìn là khoảng thời điểm mặt trời lên cao nhất, tỏa sáng sáng chói chang nhất. Người sinh vào khung giờ Âm lịch này đa phần hoạt bát, vui vẻ, dễ hòa đồng lại rất thông minh biết nhìn ra trông rộng.

Những người sinh vào khung giờ này, họ mang tinh thần lạc quan, vui vẻ và luôn giữ nụ cười tươi như ánh mặt trời trên môi. Trong cuộc sống cũng như công việc, người sinh giờ Ngọ có thể truyền cảm hứng cho những người khác.

Đồng thời, chính nhờ làm việc chăm chỉ, sáng tạo, có trách nhiệm, họ thường được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, lãnh đạo tin tưởng. Sau tuổi 35, người sinh vào giờ này sẽ từng bước gặt hái được thành công. Họ có sự nghiệp ổn định và sẽ tích cóp được khoản tiền kha khá.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!