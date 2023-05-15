Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp trong ngày 27/3, 28/3, 29/3 âm lịch, xui xẻo cuốn gói ra đi, tiền về chật két, vận may lên đỉnh

Tâm linh - Tử vi 15/05/2023 06:14

Gọi tên 3 con giáp may mắn PHÁT TÀI NHANH NHẤT trong ngày 27/3, 28/3, 29/3 âm lịch, tài lộc dồi dào, tài vận viên mãn hết phần thiên hạ.

Tuổi Tý

Trong ngày 27/3, 28/3, 29/3 âm lịch, tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì thì thành quả mới vượt hơn mong đợi.

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp trong ngày 27/3, 28/3, 29/3 âm lịch, xui xẻo cuốn gói ra đi, tiền về chật két, vận may lên đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc không ngờ trong ngày 27/3, 28/3, 29/3 âm lịch. Thậm chí không chỉ phát tài, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cùng với tin vui về tài chính thì bản mệnh cần phải lưu tâm đến các mối quan hệ trong công việc.

Tuy nhiên, Hợi cần đề phòng bị kẻ tiểu nhân thấy “không ăn được thì đạp đổ”, dẫn đến những chuyện thị phi không mong muốn mà bạn phải đứng ra để giải quyết. Thời gian này, tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán.

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp trong ngày 27/3, 28/3, 29/3 âm lịch, xui xẻo cuốn gói ra đi, tiền về chật két, vận may lên đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có thể thấy, trong ngày 27/3, 28/3, 29/3 âm lịch, tuổi Dần sẽ có tin vui về tài lộc. Bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn. Đặc biệt, những bạn làm công ăn lương thì thời gian này nên tận dụng để thể hiện năng lực của mình.

Bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ đó đấy. Bạn sẽ thu hoạch rực rỡ. Tài thần ở hướng Chính Đông, bạn có thể chọn đây là hướng xuất hành cho mình để đạt được nhiều điều như ý nhé.

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp trong ngày 27/3, 28/3, 29/3 âm lịch, xui xẻo cuốn gói ra đi, tiền về chật két, vận may lên đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chia tay nghèo khó, kể từ 20h ngày mai (10/5/2023), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, phước lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Chia tay nghèo khó, kể từ 20h ngày mai (10/5/2023), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, phước lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Kể từ 20h ngày 10/5/2023, 3 con giáp rất may mắn sẽ bắt đầu với nhiều điều tốt đẹp cũng như cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tử vi 12 con giáp tử vi cuối tháng 3 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên