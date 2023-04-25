Số mệnh 'cực gắt' của người đàn ông khi sở hữu nốt ruồi xấu trên khuôn mặt

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 20:00

Trong nhân tướng học, nốt ruồi là đặc điểm có nhiều ý nghĩa với cuộc đời nhất. Tùy vào vị trí, kích thước và giới tính của người sở hữu, nốt ruồi sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Với những vị trí xấu trên khuôn mặt, số mệnh đàn ông sẽ ra sao?

1. Nốt ruồi ẩn trong lông mày

Số mệnh 'cực gắt' của người đàn ông khi sở hữu nốt ruồi xấu trên khuôn mặt - Ảnh 1
Nốt ruồi ẩn trong lông mày - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở trong phần lông mày của người đàn ông mà lông mày của người đó rất lơ thơ, đứt đoạn là người khó gần. Không những thế, người này không biết cách đối nhân xử thế.

Ngoài ra, họ còn có tính sĩ diện rất cao, luôn coi mình là trung tâm mà không để ý đến người khác nghĩ gì. Nhưng tài năng không quá nổi trội nên không được đồng nghiệp tin tưởng, không được sếp giao cho công việc quan trọng.

Về tình duyên, đàn ông có nét tướng này cuộc sống hôn nhân, không mấy tốt đẹp, thường là sẽ li hôn hoặc khắc vợ.

2. Nốt ruồi ngang mép

Số mệnh 'cực gắt' của người đàn ông khi sở hữu nốt ruồi xấu trên khuôn mặt - Ảnh 2
Nốt ruồi ngang mép - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có nốt ruồi ở vị trí ngang mép phần lớn là người tham lam, ích kỉ, chỉ biết nhận lại mà không bao giờ biết cho đi. Vì thế, tuýp người này ít khi lấy được thiện cảm từ người khác.

Thêm vào đó, chủ nhân của nét tướng này còn hay thất hứa, vô cùng lười biếng, ỷ lại. Họ không bao giờ thích động tay động chân vào bất cứ việc gì mà luôn sai khiến những người xung quanh, khiến mọi người khó chịu. 

Tài “vụng chèo khéo chống”, “mồm miệng đỡ chân tay” chỉ có thể làm vui lòng người đối diện ở lần đầu tiếp xúc, càng ở lâu, càng không ai có thể chịu đựng nổi kiểu người này.

 

3. Nốt ruồi dưới bọng mắt

Số mệnh 'cực gắt' của người đàn ông khi sở hữu nốt ruồi xấu trên khuôn mặt - Ảnh 3
Nốt ruồi dưới bọng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, những người đàn ông có nốt ruồi ở bọng mắt thường là người khó tính, luôn khắc khẩu với vợ con. Họ là người đa đoan, hay nghi ngờ và không tin tưởng người khác nên lúc nào cũng lo lắng, buồn phiền. Họ cũng không bao giờ giúp đỡ người khác nên khi gặp khó khăn không có ai giúp đỡ. Vì thế, mà cuộc đời của họ có nhiều gian truân và vất vả.

4. Nốt ruồi chính giữa đầu sống mũi

Số mệnh 'cực gắt' của người đàn ông khi sở hữu nốt ruồi xấu trên khuôn mặt - Ảnh 4
Nốt ruồi chính giữa đầu sống mũi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sở hữu nốt duyên này đường tình duyên lận đận, trắc trở, gia đình ít khi được hòa thuận, êm ấm.

Xem tướng nốt ruồi xấu trên mặt đàn ông, cánh mày râu sở hữu nét tướng này tính tình vừa khắt khe, gia trưởng lại bảo thủ. Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, họ luôn muốn người yêu, người vợ của mình phải luôn “10 phân vẹn 10”, vô hình chung tạo nên áp lực khủng khiếp cho đối phương.

Ở bên mẫu người đàn ông này, phụ nữ sẽ phải làm việc quần quật cả năm mà không lúc nào làm vừa mắt họ. Chính vì vậy, nếu có ý định kết hôn với chủ nhân nốt ruồi này, chị em nên cân nhắc.

5. Nốt ruồi trên mép môi

Số mệnh 'cực gắt' của người đàn ông khi sở hữu nốt ruồi xấu trên khuôn mặt - Ảnh 5
Nốt ruồi trên mép môi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có nốt ruồi này thường có tính lăng nhăng. Họ có xu hướng bắt cá nhiều tay, cùng một lúc tán tỉnh nhiều người, mối quan hệ yêu đương không bền vững. Trong cuộc sống hôn nhân, chủ nhân sở hữu nét tướng này cũng không chung thủy nên cuộc sống hôn nhân khó có hạnh phúc. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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