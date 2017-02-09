Sở hữu nốt ruồi thế này thì cả đời sống trong giàu sang, tiền lúc nào cũng dư dả

Tâm linh - Tử vi 09/02/2017 17:10

Đây là những nốt ruồi mang đến vận may tiền tài cho chủ nhân. Hãy cùng xem liệu bạn có may mắn thế này không nào!

Nốt ruồi ở lông mày

Sở hữu nốt ruồi thế này thì cả đời sống trong giàu sang, tiền lúc nào cũng dư dả - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Nếu bạn sở hữu nốt ruồi giữa lông mày, thì xin chúc mừng, đây là tướng phú quý! Bạn có cuộc sống rất đủ đầy, giàu sang, không khi nào phải khổ sở vì tiền bạc.

Và bạn cũng có đầu óc, trong dòng họ luôn có người giỏi giang. Dù có đi đâu, bạn cũng được quý nhân giúp sức, chuyện dữ gì cũng có thể hóa lành.

Nếu bạn có nốt ruồi ở đầu lông mày, cũng bị lông mày che đi thì bạn rất có đầu óc, lại nhanh nhạy, vững chắc, có tinh thần cầu tiến cao. Bạn có năng khiếu nghệ thuật hoặc nghiên cứu khoa học. Bạn luôn có thể thành công không ngừng trong hai lĩnh vực này.

Nếu bạn có nốt ruồi sâu ở đuôi lông mày thì bạn luôn có niềm vui trong cuộc sống. Cả đời sung túc ấm no, tiền tài luôn đủ đầy.

Nốt ruồi ở dưới cằm

Vị trí nốt ruồi này sẽ mang đến nhiều phúc phần cho chủ nhân, vận thế rất tốt, chuyện côngt? việc ngày một tốt không ngừng

Nếu đã có nốt ruồi này lâu mà bạn vẫn chưa thấy gì thì đừng lo âu. Giàu sang, phú quý sẽ có về sau này. Nếu nốt ruồi này mọc lông thì tiền tài, phúc đức thế nào cũng đến bên bạn thôi.

Nốt ruồi gần miệng

Bạn được phúc đức từ chồng và gia đình chồng. Vì vậy mà hôn nhân rất thuận lợi và hạnh phúc, có nhiều vận may lớn.

Nếu nốt ruồi gần miệng thì vận may hay phúc đức từ nhà chồng sẽ càng nhiều và ngược lại.

Bạn cả đời không phải khó khăn hay thiếu thốn chuyện tiền bạc

Nốt ruồi trên mũi

Sở hữu nốt ruồi thế này thì cả đời sống trong giàu sang, tiền lúc nào cũng dư dả - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Bạn sẽ gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Về tình duyên, bạn được nhiều người thương và được theo đuổi ráo riết.

Dù vậy, bạn có phần thiếu lý trí trong việc kết hôn. Vì vậy mà bạn dễ chọn nhầm người. Sau khi kết hôn, bạn luôn có thể có cuộc sống vợ chồng ấm no và hạnh phúc

Nốt ruồi ở trán phải

Bạn có nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn cũng sẽ có địa vị và thành công nhất định trong xã hội. Có tuổi thọ cao và luôn có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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