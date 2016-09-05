Sở hữu nét tường này, chị em nhất định là người kiếm tiền siêu giỏi

Tâm linh - Tử vi 05/09/2016 22:29

Những phụ nữ có tướng mạo thế này thường rất giỏi giang, có đầu óc và luôn có thể thay chồng đảm đương chuyện tiền bạc trong nhà

Trán dô

Sở hữu nét tường này, chị em nhất định là người kiếm tiền siêu giỏi - Ảnh 1

Đây là những phụ nữ rất bản lĩnh và mạnh mẽ, có đầu óc và không muốn bị gò bó.

Họ luôn đòi hỏi cao ở bản thân, muốn kiểm soát mọi việc trong gia đình, quản người khác, trong cả chi tiêu và tài chính.

Bàn tay to

Sở hữu nét tường này, chị em nhất định là người kiếm tiền siêu giỏi - Ảnh 2

Chủ nhân là người rất nhiệt tình, đầy lòng nhân ái. Khi có tiền thì họ sẽ nghĩ đến việc lo cho người khác.

Nếu chồng không có khả năng tài chính, họ sẵn sàng bôn ba để giúp chồng.

Bàn chân to

Sở hữu nét tường này, chị em nhất định là người kiếm tiền siêu giỏi - Ảnh 3

Đây là những người không ngại thua thiệt, biết kiếm tiền và chịu cực khổ

Họ rất biết chi tiêu tài chính, quán xuyến tiền bạc để lo cho chồng con mà nhiều khi không nghĩ đến bản thân.

Miệng rộng

Sở hữu nét tường này, chị em nhất định là người kiếm tiền siêu giỏi - Ảnh 4

Chủ nhân là người có ham muốn chiếm hữu cao. Họ rất tài giỏi và có khả năng lãnh đạo giỏi.

Họ luôn muốn quản hết mọi việc trong nhà, kiểm soát và chỉ đạo chồng con theo ý họ. Và việc tài chính họ cũng muốn một mình đảm đương.

Đây cũng là những phụ nữ rất thẳng tính, giọng to, có phong thái rất giống đàn ông, luôn được người khác phái ngưỡng mộ và kính trọng.

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