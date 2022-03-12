Sinh vào khung giờ 'vàng', 4 con giáp có 'số hưởng', xinh đẹp tài giỏi, tiền tiêu 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 05:00

May mắn sinh vào khung giờ tài lộc, 4 con giáp này luôn đón vận may vào người. Mọi điều thuận lợi, suôn sẻ bất kể công danh sự nghiệp hay tình duyên.

Tuổi Thìn sinh vào giờ Thìn (Từ 7 giờ - 8 giờ 59 phút sáng)

Trong tử vi học những người tuổi Thìn sinh giờ Thìn, từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng, là sinh vào giờ sinh hưởng trọn phúc khí của 12 con giáp. Những người này họ là người có khả năng thích nghi tốt, có động lực mạnh mẽ, làm việc gì cũng thành công như mong đợi. Vốn có năng lực lại nhờ có quý nhân tương trợ, gia đình hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nên cả đời phẳng lặng không gặp nhiều trắc trở.

Trong tính cách họ thường là người quảng giao tính tình cởi mở dễ chịu nên mọi người đều thích kết giao với họ. Những người tuổi Thìn sinh vào giờ này có tiềm lực vô hạn, tiền độ xán lạn, tương lai là người vừa có tiền vừa là người có quyền, không phải quan to thì cũng là người thành đạt.

Sinh vào khung giờ 'vàng', 4 con giáp có 'số hưởng', xinh đẹp tài giỏi, tiền tiêu 3 đời không hết - Ảnh 1

Không chỉ tiền đồ xán lạn, cuộc sống hôn nhân cũng sung túc, viên mãn đối với những người tuổi Thinh sinh vào khung giờ may mắn. Ảnh minh họa. 

Tuổi Tuất sinh vào giờ Tuất (Từ 7 giờ - 8 giờ 59 phút đêm)

Những người tuổi Tuất sinh vào giờ Tuất, từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút đêm thường là người có tính cách cứng cỏi, thông minh, hòa đồng, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, nếu là nữ thì dễ lận đận trong tình duyên, là nam thì dễ gặp khó khăn sớm trong con đường sự nghiệp, hơn nữa họ còn chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác. Nhất là sau tuổi 30 những người này sẽ dễ làm giàu, sự nghiệp cũng hanh thông hơn.

Người tuổi Tuất sinh vào giờ Tuất không những có thể thích nghi và sử dụng các mối quan hệ xã hội tốt hơn, mà họ còn được những người thân trong gia đình giúp đỡ nhiều hơn. Tuy nhiên, chỉ cần bạn có thể kiên trì đến cùng, thì sự nghiệp của bạn nhất định sẽ vô cùng rực rỡ, đúng với câu 'hậu phúc vô tận'.

Tuổi Hợi sinh vào giờ Thìn (Từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng)

Người tuổi Hợi sinh vào giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng là người thông minh, lanh lợi, ý chí kiên cường, cả đời hưởng hạnh phúc vinh quang.

Căn cứ vào xem bói giờ sinh, họ chính là những người trời sinh đã có số mệnh tốt, chẳng bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu, ngoài ra còn có thể làm ăn lớn hoặc có chức vị cao, đem lại tiếng thơm cho gia đình, dòng họ.

Sinh vào khung giờ 'vàng', 4 con giáp có 'số hưởng', xinh đẹp tài giỏi, tiền tiêu 3 đời không hết - Ảnh 2

Tuổi Hợi sinh vào giờ Thìn nếu là nam thì con đường sự nghiệp rộng mở, nếu là nữ thông minh, lanh lợi và được nhiều người yêu mến. Ảnh minh họa. 

Tuổi Dậu sinh vào giờ Tỵ (Từ 9 giờ đến 10 giờ 59 phút sáng)

Người tuổi Dậu sinh vào giờ Tỵ thường có vị thần may mắn luôn mỉm cười với những được sinh vào khung giờ này. Dù cuộc sống dành cho bạn không ít khó khăn và thử thách, tuy nhiên, tất cả sẽ được hóa giải bởi sự may mắn luôn tìm đến bạn. Dường như trên cuộc đời này không có gì có thể làm khó bạn được.

Đặc biệt những cô nàng sinh vào giờ này thường có trái tim ấm áp, nhân hậu và bao dung, sẵn sàng giúp đỡ và yêu thương người khác mà không hề tính toán, chi li điều gì. Khi về già, những cô nàng này luôn có cuộc sống vương giả, phú quý. Công danh sự nghiệp cũng vì vậy mà thành công rực rỡ, chức cao trọng vọng. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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