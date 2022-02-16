Sinh vào 3 tháng âm lịch này, chạm ngõ Nhâm Dần 2022 với trăm điều may mắn, vạn điều bình an, làm 1 hưởng 10, may mắn chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 10:40

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, người sinh vào 3 tháng âm lịch này được dự báo tài vận khởi sắc, gặp nhiều may mắn.

Tháng 3 âm lịch

Tháng 3 âm lịch là khoảng thời gian mùa xuân đã sang, thời tiết ấm áp, cây cối xanh tốt. Người sinh vào tháng 3 âm lịch rất tài năng, linh hoạt và có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Họ làm việc có tổ chức và bài bản.

Người sinh tháng âm lịch này thường cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì và tự tin khi chọn hướng đi riêng cho mình.

Tu vi thang sinh 1

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, người sinh tháng 3 âm lịch tài vận khởi sắc, công việc tiến triển theo chiều hướng quyết định. Bởi trong năm nay, họ có quý nhân giúp đỡ lại biết tận dụng thời cơ. Người này linh hoạt trong cách kiếm tiền và luôn tìm kiếm những cơ hội mới cho riêng mình.

Tháng 10 âm lịch

Tháng 10 âm lịch là thời điểm thời tiết đã giá lạnh, khắc nghiệt. Người sinh vào tháng này tính tình bộc trực nhưng cũng rất cẩn trọng. Họ không quyết định bất cứ thứ gì một cách dịu dàng. Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với họ đều biết rằng họ không chỉ dễ hòa đồng mà còn rất có trách nhiệm trong những gì họ nói và làm.

Người sinh tháng âm lịch này trung thực, chân thành, nói được làm được. Vì vậy, họ nhận được lòng tin từ mọi người.

Tu vi thang sinh 2

Trong năm Nhâm Dần 2022, người sinh tháng 10 âm lịch được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương. Họ có cuộc sống sung túc, rủng rỉnh hơn trước do nhận được nhiều cơ hội gia tăng thu nhập.

Tháng 12 âm lịch

Tháng 12 âm lịch là khoảng thời điểm cuối đông, lập xuân. Những người sinh tháng này rất kiệm lời và thận trọng. Họ ít chia sẻ tâm tư, tình cảm với người khác. Họ thường dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về các vấn đề mà mình quan tâm, yêu thích. 

Người sinh tháng này biết đối nhân xử thế và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Trong công việc, họ thể hiện bản thân là người có trách nhiệm, đáng tin cậy, nói được làm được.

Tu vi thang sinh 3

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, người sinh tháng 12 được dự đoán có tài vận khởi sắc hơn năm trước. Ở cơ quan, công ty, họ gặp được đồng nghiệp tốt, được cấp trên nâng đỡ. Người làm kinh doanh cũng gặp được đối tác, bạn hàng uy tín nên công việc ngày càng xuôi thuận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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