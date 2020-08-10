Sinh tháng 3 là cung gì? Tổng quan những cung sinh vào tháng 3

Tâm linh - Tử vi 10/08/2020 10:29

Nhiều người sinh vào tháng 3 không biết mình cung gì khi không có sự am hiểu về tử vi. Bài viết này sẽ giúp bạn biết được sinh tháng 3 là cung gì.

Nội dung bài viết

Theo các nhà chiêm tinh học cũng như các nhà thiên văn học thì cung hoàng đạo là vòng tròn 360 độ, tương xứng với 4 mùa và 12 tháng trong năm. Vậy những người sinh tháng 3 là cung gì? Hãy cùng đi tìm câu trả lời qua nội dung bài viết sau đây.

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Sinh tháng 3 là cung gì? - Ảnh minh họa: Internet

Sinh tháng 3 là cung gì?

Để trả lời thắc mắc những người sinh tháng 3 thuộc cung gì thì cần căn cứ theo bảng cung hoàng đạo của các nhà chiêm tinh học và thiên văn học phương tây, theo như bảng cung hoàng đạo thì nếu như bạn sinh tháng 3 sẽ thuộc 2 cung hoàng đạo là: Song Ngư và cung Bạch Dương. Cụ thể: 

  • Những người sinh từ 1 – 20/3 thì sẽ thuộc cung Song Ngư (Pisces)
  • Những người sinh từ 21 – 31/3 thì sẽ thuộc cung Bạch Dương (Aries)

Bạn cần lưu ý rằng ngày sinh ở đây là tính theo ngày dương lịch, để tránh sự nhầm lẫn với các tính ngày âm lịch của người phương tây. 

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Người sinh tháng 3 thuộc 1 trong 2 cung: Song Ngư hoặc Bạch Dương - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan về những người sinh vào tháng 3

Như phần nội dung phía trên bạn đọc đã tìm hiểu được người sinh tháng 3 thuộc cung hoàng đạo gì, trong phần nội dung này chúng ta sẽ đi tìm hiểu tổng quan khái quát về những người sinh trong tháng 3.

Những người sinh tháng 3 là những người luôn biết cách làm nổi bật bản thân trước những người khác, họ sẽ cảm thấy bạn hơi bí ẩn nhưng rất thú hút và là người mà họ có thể tin cậy. 

Một ưu điểm nữa của người sinh tháng 3 là bạn rất quyến rũ, biết trân trọng cũng như yêu thương những người xung quanh. Bạn là một người rất tốt tính.

Nhược điểm của người sinh tháng 3 là bạn khá nhạy cảm với mọi vấn đề, sự việc, đôi khi bạn cảm thấy giận giữ với một số hành động của người khác. Bạn cũng là người khá hay mơ mộng, có nhiều ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng đôi khi nó có thể khiến bạn có những suy nghĩ thiếu thực tế trong cuộc sống. 

Trong tình yêu bạn khá là vội vàng trong việc lựa chọn một nửa của đời mình, vì vậy bạn thường hay gặp phải đổ vỡ trong khi yêu do chưa hiểu rõ về tính cách của “đối phương” 

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Người sinh tháng 3 luôn biết cách làm mình nổi bật trước mắt mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu về cung Song Ngư

Với câu trả lời cho thắc mắc tháng 3 thuộc cung gì chúng ta đã biết được người sinh tháng 3 sẽ thuộc 1 trong 2 cung Song Ngư hoặc Bạch Dương (tùy theo ngày sinh dương lịch), vậy chúng ta sẽ cùng đi hiểu chi tiết về những người thuộc cung Song Ngư và cung Bạch Dương.

Với những người sinh từ 1 – 20/3 sẽ thuộc cung Song Ngư, biểu tượng của cung Song Ngư là 2 con cá cách điệu. Vì vậy những người thuộc cung này thường hay trốn mình trong biển cả của trí tưởng tượng 

Nhược điểm của những người thuộc cung Song Ngư là họ quá mơ mộng, nhìn cuộc sống mọi sự vật, sự việc với lăng kính màu hồng, đôi khi thiếu thực tế. Nếu như gặp phải những chuyện buồn, đau lòng thì mọi thứ dường như tan vỡ ngay trước mắt họ.

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Cung Song Ngư - Ảnh minh họa: Internet

Một nhược điểm nữa của những người thuộc cung Song Ngư là họ hay do dự, thiếu quyết đoán trong cuộc sống. Vì vậy những người thuộc cung hoàng đạo này rất khó có thể làm lãnh đạo. Họ thường phù hợp làm việc dưới chỉ đạo, điều hành của người khác.

Do có cảm xúc mạnh và lãng mạn nên những công việc hợp với cung Song Ngư phù hợp với những công việc có thiên hướng nghệ thuật như: họa sĩ, nhiếp ảnh gia, ca hát, đá bóng…

Tìm hiểu về cung Bạch Dương 

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Cung Bạch Dương - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh từ 21 – 31/3 thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương, biểu tượng của cung này là hình ảnh cái đầu của con Cừu đực, theo truyền thuyết Hy Lạp, thì Bạch Dương chính là con cừu của thần Dớt tên là Aries. Con cừu này luôn bị săn đuổi, tuy nhiên nó không để mất đi bộ lông của mình. Điều đó thể hiện tính cách của những người sinh tháng 3 thuộc cung Bạch Dương mang trong mình lòng can đảm và không chịu bỏ cuộc giữa chừng.

Bạch Dương tượng trưng cho sự sống mãnh liệt, những người thuộc cung Bạch Dương là những người có khả năng lãnh đạo, tính quyết đoán, đôi khi là cả 1 chút sự liều lĩnh. Bạch Dương đã quyết làm gì thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được, thậm chí người khác sẽ khó ngăn cản được quyết tâm của họ. Mọi người xung quanh sẽ cảm thấy họ tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, luôn tiên phong trong mọi công việc.

Điểm yếu của những người thuộc cung Bạch Dương là cái tôi cá nhân của họ quá lớn, đôi khi họ không quan tâm đến suy nghĩ của người khác nên trở thành vô tâm trong mắt người khác. Người thuộc cung Bạch Dương cũng khá bảo thủ nên rất khó để bạn đưa ra những lời khuyên cho họ.

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Bạch Dương là những người quyết đoán, lý trí - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc sinh tháng 3 là cung gì, nếu bạn là người sinh vào tháng 3 hãy tham khảo những nội dung bài viết chia sẻ và cảm nhận xem có phù hợp với bao nhiêu phần tính cách của bạn nhé.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

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