Sinh con vào THÁNG này năm 2017 đảm bảo may mắn phú quý suốt đời

Những đứa trẻ sinh ra vào tháng âm lịch này năm 2017 sẽ luôn gặp vận may, quý nhân phù trợ, cuộc sống về sau phú quý đủ đầy.

Tháng 1 âm lịch

Người tuổi Dậu sinh tháng 1 luôn được quý nhân hỗ trợ. Dù họ không sinh ra trong giàu sang nhưng tài vận vẫn sẽ rực rỡ, vì vậy mà cuộc sống về sau sung túc.

Trong công việc, họ luôn được quý nhân giúp đỡ, mọi chuyện luôn suôn sẻ.

Tháng 3 âm lịch

Đây là những người sống có phần độc lập nhưng lại luôn rất bản lĩnh để cố gắng và phấn đấu không ngừng

Dù họ có bề ngoài khó gần, nhưng lại luôn có chính kiến, biết nắm bắt thời cơ và xử lý mọi việc một cách bình tĩnh. Họ cũng luôn được quý nhân giúp đỡ khi gặp vấn đề

Tháng 9 âm lịch

Đây là người luôn có chính kiến rất vững chắc. Họ sẽ luôn theo đuổi những gì đã định một cách quyết liệt.

Vì vậy mà ở người này, ta luôn thấy sự thu xếp trong học tập hay công việc rất khoa học và hiệu quả. Do đó, họ luôn được cấp trên xem trọng và tin tưởng. Luôn có thể được cấp trên nâng đỡ, vận quý nhân vì vậy mà rực rỡ.

Tháng 10 âm lịch

Đây là những người luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của bản thân.

Họ rất tự chủ, không cậy dựa người khác, luôn “tự thân vận động”.

Dù họ có gặp vấn đề gì, luôn được sự giúp đỡ của quý nhân. Đó có thể là bạn bè hay người thân trong gia đình

Xem thêm: Báo phụ nữ Việt Nam

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-con-vao-thang-nay-nam-2017-dam-bao-may-man-phu-quy-suot-doi-155271.html