Sinh con vào THÁNG này năm 2017 đảm bảo may mắn phú quý suốt đời

Tâm linh - Tử vi 09/09/2016 10:59

Những đứa trẻ sinh ra vào tháng âm lịch này năm 2017 sẽ luôn gặp vận may, quý nhân phù trợ, cuộc sống về sau phú quý đủ đầy.

Tháng 1 âm lịch

Sinh con vào THÁNG này năm 2017 đảm bảo may mắn phú quý suốt đời - Ảnh 1
Ngày sinh ảnh hưởng vận may của bé

Người tuổi Dậu sinh tháng 1 luôn được quý nhân hỗ trợ. Dù họ không sinh ra trong giàu sang nhưng tài vận vẫn sẽ rực rỡ, vì vậy mà cuộc sống về sau sung túc.

Trong công việc, họ luôn được quý nhân giúp đỡ, mọi chuyện luôn suôn sẻ.

Tháng 3 âm lịch

Sinh con vào THÁNG này năm 2017 đảm bảo may mắn phú quý suốt đời - Ảnh 2

Đây là những người sống có phần độc lập nhưng lại luôn rất bản lĩnh để cố gắng và phấn đấu không ngừng

Dù họ có bề ngoài khó gần, nhưng lại luôn có chính kiến, biết nắm bắt thời cơ và xử lý mọi việc một cách bình tĩnh. Họ cũng luôn được quý nhân giúp đỡ khi gặp vấn đề

Tháng 9 âm lịch

Sinh con vào THÁNG này năm 2017 đảm bảo may mắn phú quý suốt đời - Ảnh 3

Đây là người luôn có chính kiến rất vững chắc. Họ sẽ luôn theo đuổi những gì đã định một cách quyết liệt.

Vì vậy mà ở người này, ta luôn thấy sự thu xếp trong học tập hay công việc rất khoa học và hiệu quả. Do đó, họ luôn được cấp trên xem trọng và tin tưởng. Luôn có thể được cấp trên nâng đỡ, vận quý nhân vì vậy mà rực rỡ.

Tháng 10 âm lịch

Sinh con vào THÁNG này năm 2017 đảm bảo may mắn phú quý suốt đời - Ảnh 4

Đây là những người luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của bản thân.

Họ rất tự chủ, không cậy dựa người khác, luôn “tự thân vận động”.

Dù họ có gặp vấn đề gì, luôn được sự giúp đỡ của quý nhân. Đó có thể là bạn bè hay người thân trong gia đình

Xem thêm: Báo phụ nữ Việt Nam

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh con xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 31 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 51 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két