Sinh con có tuổi này thì ba mẹ may mắn, phú quý cả đời

Tâm linh - Tử vi 17/08/2016 22:31

Đây là những đứa trẻ luôn đem đến may mắn, phú quý cho cả gia đình

Tuổi Tuất

Sinh con có tuổi này thì ba mẹ may mắn, phú quý cả đời - Ảnh 1

Đường công danh và tài vận của những người tuổi này rất tốt. Họ đều có thể gặt hái thành công, phú quý sung túc cả đời.

Nếu sinh con tuổi Tuất thì tiền bạc phú quý đủ đầy, dễ dàng thăng quán tiến chức trong công việc.

Đặc biệt những đứa trẻ sinh vào năm 2006 và 2018 lại càng con đường tài vận sự nghiệp của cha mẹ thêm rực rỡ

Tuổi Mão

Sinh con có tuổi này thì ba mẹ may mắn, phú quý cả đời - Ảnh 2

Những người tuổi này thường rất điềm tĩnh, và gặp nhiều vận may. Họ luôn có thể vượt qua mọi trở ngại gian lao trong cuộc sống. Không những thế, từ khi sinh ra họ đã đem đến vận may và điều tốt lành cho gia đình. Những đứa trẻ này từ khi sinh ra luôn khiến ba mẹ yên tâm do ít quậy phá, hiểu chuyện và không làm ba mẹ lo âu.

Có con tuổi Mão, vợ chồng được hưởng phúc tốt lành từ con. Vì vậy mà đời sống đủ đầy, sung túc, hạnh phúc.

Và những đứa trẻ tuổi Mão sinh năm 1999, 2011 và 2023 sẽ mang mọi điều tốt đẹp, may mắn và an lành đến cho gia đình

Tuổi Dậu

Sinh con có tuổi này thì ba mẹ may mắn, phú quý cả đời - Ảnh 3

Người tuổi Dậu có đầu óc lanh lợi, giỏi giang. Họ mang mệnh Kim nên đường tiền tài phúc lộc đầy đủ. Và những đứa trẻ này cũng giúp cha mẹ giàu sang phú quý.

Nếu là người kinh doanh sinh con tuổi Dậu thì đường tài vận chắc chắn rực rỡ.

Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh năm 2006 và 2017 sẽ đem đến nhiều vận may và tiền tài, phúc lộc cho gia đình, vì vậy mà đời sống gia đình ngày một sung túc, hạnh phúc.

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