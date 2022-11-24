Sau tháng 10 âm lịch, 3 tuổi không thành Rồng cũng hóa Phượng, sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền bùng nổ, tài vận xuất sắc, giàu có ngút Trời

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 01:25

Sau khi bước qua hết tháng 10 âm lịch, từ đây những con giáp sau sẽ đón nhận hỷ sự may mắn vô vàn, tài lộc chạm đến đỉnh vinh quang.

Tuổi Mùi

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Mùi may mắn được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Sau tháng 10 âm lịch, 3 tuổi không thành Rồng cũng hóa Phượng, sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền bùng nổ, tài vận xuất sắc, giàu có ngút Trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bước qua hết tháng 10 âm lịch, ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt. Con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bạn không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Người độc thân có thể gặp được người yêu trong mộng hoặc được người khác giới theo đuổi, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này để có được hạnh phúc cho riêng mình. Với các cặp đôi, tình cảm tiến triển không quá nhanh nhưng lại rất nồng nàn.

Tươi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Sau tháng 10 âm lịch, 3 tuổi không thành Rồng cũng hóa Phượng, sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền bùng nổ, tài vận xuất sắc, giàu có ngút Trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua hết tháng 10 âm lịch, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng sau khi bước qua hết tháng 10 âm lịch, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Sau tháng 10 âm lịch, 3 tuổi không thành Rồng cũng hóa Phượng, sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền bùng nổ, tài vận xuất sắc, giàu có ngút Trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai.

Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập, lợi dụng.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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