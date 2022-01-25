Sau Tết ông Công ông Táo 'nước đẩy thuyền lên' 3 con giáp công thành danh toại, có nhiều tin vui, phát tài phát lộc

Trước thềm năm mới, dưới đây là 3 con giáp có tiền, có công danh sự nghiệp, nên tập trung để tận dụng cơ hội hiếm có này.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp sau ngày cúng ông Công ông Táo lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy nhưng bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

May mắn thu được nguồn tiền cực khủng, tài khoản ngân hàng tăng lên như vũ bão. Hãy chuẩn bị tinh thần để thực hiện những kế hoạch bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Chắc chắn bạn sẽ ngồi lên được vị trí như bản thân mong muốn.

Tuổi Mão

Mão luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Con giáp này dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Mão tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Sắp tới cuộc sống tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù thời gian trước tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều trắc trở, đặc biệt là con đường tài vận có nhiều gian nan, nhưng từ giờ trở đi thì mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đón nhận nhiều may mắn đến với mình sau ngày cúng ông Công ông Táo, chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi.

Chuyện làm ăn của Tuổi Thìn rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Gia đạo có tin vui, có thêm thành viên trong gia đình.

Ảnh minh họa: internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cúng ông Công ông Táo ở vị trí nào trong nhà chuẩn nhất Phong tục cúng ông Công ông Táo đã được người Việt Nam truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một nét bản sắc văn hóa độc đáo của nước ta. Thế nên, mỗi người cần biết cách cúng ông Công ông Táo thật chính xác để mang lại phúc lộc, may mắn cho gia đình.

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