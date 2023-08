Sau RẰM tháng Riêng, top 3 cung hoàng đạo sau gặp may mắn đường công việc, đổi đời trong phút chốc!

Là cung hoàng đạo may mắn sự nghiệp sau Tết 2023, Mặt Trăng mới và sao Kim sẽ lần lượt đóng quân trong ngôi nhà định mệnh và sự giàu có của Song Ngư, vận may sự nghiệp của bạn sẽ khởi sắc và bạn sẽ sớm thu được một vụ mùa bội thu. Khi làm việc, bạn dốc toàn lực, làm việc chăm chỉ và rất hòa nhã, bạn biết cách giữ liên lạc với khách hàng và sẽ tiếp tục dành thời gian nâng cao kỹ năng làm việc của mình để có thể duy trì sự chuyên nghiệp và được mọi người tin tưởng. Sau Tết Nguyên Đán, chỉ cần bạn suy nghĩ tích cực và không chểnh mảng trong công việc, có thể bạn sẽ được thăng chức tăng lương, hoặc một quý nhân nào đó sẽ đề xuất ý tưởng khởi nghiệp với bạn, cơ hội rất tốt, bạn có thể xem xét và nắm bắt nó.

Hổ Cáp

Vào giữa tháng 12 năm 2022, sao Mộc sẽ đi vào lĩnh vực công việc của cung Hổ Cáp, sau Tết Nguyên Đán thì sao Kim cũng sẽ ở trong đó, điều này sẽ khiến bạn gặp phải những trở ngại và khó khăn vào năm 2022.



Bạn dễ dàng bị sa thải nhưng đừng nản vì sau Tết vận may sẽ được cải thiện, bạn có nhiều cơ hội tốt hơn để thay đổi công việc hoặc được thuê vào công ty mà bạn mơ ước với mức lương cao, hoặc được thăng chức làm trưởng nhóm nhỏ ở các bộ phận khác của công ty.



Bạn có thể đối mặt với những điều mới mẻ bằng sự tự tin và nghị lực, dốc hết sức mình và mong chờ hành trình mới sẽ sớm bắt đầu.



Những may mắn này không phải tự nhiên mà có, nhưng cái gốc mà bạn đã gieo cho mình trong quá khứ được vũ trụ trân trọng, chúc bạn có cuộc sống nhiều màu sắc hơn, may mắn đang chờ bạn đến nắm lấy và tỏa sáng sau năm mới.

Song Tử

Là cung hoàng đạo may mắn sự nghiệp sau Tết 2023 nhờ sao Hỏa quay trở lại chuyển động trực tiếp trong cuộc sống của Song Tử và với việc sao Mộc ở trong cung của vận may, may mắn của bạn sẽ không ngừng tăng lên, đặc biệt là sau Tết Nguyên Đán



Lúc này nếu có ước nguyện và muốn nó trở thành hiện thực thì hãy khởi tâm bắt tay vào hành động, quý nhân sẽ di chuyển phía sau lấy đà giúp Song Tử thăng tiến, hỗ trợ tốc độ, ​cải thiện cơ hội thực hiện ước mơ của bạn.

Về thành công, bạn không nhất thiết phải ở nguyên vị trí cũ, nếu có cơ hội xin chuyển sang đơn vị khác thì đừng từ bỏ, có thể mảnh trời may mắn của bạn sẽ ở đó.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm