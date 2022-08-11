Sau rằm tháng 7 có 3 con giáp tài lộc dồi dào, làm vui vui mà tiền bạc đầy két, thoải mái tiêu pha vì tiền bạc rủng rỉnh, được hưởng "Ân sủng" từ Thần tài

Theo tử vi , người tuổi Mùi chính là ngôi sao may mắn của gia đình. Đa phần người tuổi Sửu đều có tính cách đáng tin cậy. Họ sống tích cực, luôn quan tâm đến gia đình.

Sau rằm tháng 7 này, người tuổi Mùi có thể mang lại sự thay đổi tích cực trong gia đình. Cả họ và những người thân xung quanh đều có vận trình tương đối tốt, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.

Bản mệnh có dũng khí, không chỉ có sự nghiệp phát triển tốt mà còn có thể giúp đỡ các thành viên trong gia đình giải quyết khó khăn, tiến xa hơn trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận số của người tuổi Thìn luôn được ưu ái cao hơn những con giáp khác – nhưng điều đó chỉ có khi người tuổi Thìn biết sống tử tế, hành thiện tích đức cao thì mới được Trời Phật trợ độ trở thành hiện thực.

Về công việc người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng, rồi phát triển thêm nhiều cửa hàng, làm ăn khấm khá, tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Ảnh minh họa: Internet

Về tình duyên thì người tuổi Thìn sống tốt và có ý nghĩa nên sẽ gặp được "nửa kia" xứng đôi vừa lứa. Nếu cả hai biết yêu thương, nhường nhịn, cảm thông cho nhau thì sẽ hạnh phúc tới "đầu bạc răng long".

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến.

Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

Sau rằm tháng 7, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.