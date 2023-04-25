Sau Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tài vận may lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 14:01

Rằm tháng 3 âm lịch, ai cũng mong mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đặc biệt, 3 con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần khởi sắc về tài vận, cơ hội làm giàu đã đến

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có một ngày làm việc hết công suất bởi khối lượng công việc quá tải. Tốt nhất là bạn nên tập trung hết sức và chăm chỉ để hoàn thành mọi thứ, việc hôm nay chớ để ngày mai.

Có thể có một vài biến cố xảy đến làm chuyện tình cảm của bạn lao đao. Dù vậy cả hai chỉ cần thành thật với nhau thì có thể dễ dàng vượt qua chuyện này.

Sau Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tài vận may lội ngược dòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá tuổi Thìn, con đường sự nghiệp tương đối suôn sẻ. Những bước đi của người tuổi này đều “xuôi chèo mát mái” do được Cát Tinh nâng đỡ. Ngoài ra, Quý Nhân xuất hiện giúp cho bản mệnh hạn chế được những khó khăn khi làm việc. 

Nhân duyên vương mang đến cho người độc thân nhiều cơ hội kết duyên với đối tượng phù hợp. Tình cảm vợ chồng viên mãn trở thành ước muốn của không ít người. 

Sau Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tài vận may lội ngược dòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách 12 con giáp có nói, người cầm tinh con Dê sinh ra đã có bản chất hiền lương, lớn lên thì năng động và kiên nhẫn, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Họ cũng khôn ngoan, không ngừng học hỏi từ người khác và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, nên tiến bộ rất nhanh.

Tử vi dự báo bước sang tháng 3 âm lịch, vận may của tuổi Mùi sẽ nở rộ. Họ sẽ gặp quý nhân phù trợ giúp gặt hái thành công trong sự nghiệp, dễ ăn nên làm ra và thu nhập cao hơn trước. Nhìn chung, Mùi sẽ không làm người xung quanh phải thất vọng vì quá viên mãn.

Sau Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tài vận may lội ngược dòng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Theo tử vi con giáp tháng 4, những con giáp sau được Trời ban lộc, sung sướng tận hưởng đến cuối đời.

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