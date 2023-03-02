Sau Rằm tháng 2: Thần Tài gõ cửa, 3 tuổi tài vận hanh thông, tiền đổ về túi, tiêu xài thả ga, vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 19:25

Chúc mừng 3 tuổi được Thần Tài chiếu cố, ban tài tiếp lộc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc tấn tới sau Rằm tháng 2.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có thể trở thành con giáp phát tài phát lộc sau Rằm tháng 2 nhờ vào nhân duyên khởi vượng khiến các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu cũng nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Sự may mắn này sẽ nở rộ nhiều hơn đối với nữ mệnh. 

Với những người làm công ăn lương, công việc tiến triển đều đặn, nếu không có việc gì quan trọng thì nên để đến cuối tuần rồi tiến hành sẽ lấy được toàn bộ cát khí có được từ Thiên Ấn. Cộng thêm được cát tinh che chở, có thêm quý nhân nâng đỡ mà những chuyện phát sinh được xử lý nhanh gọn lẹ. Với người làm kinh doanh, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh hơn trước, vận may tìm đến cửa. Thời điểm vượng phát nhất là vào giữa tuần thế nên hãy chăm chỉ làm việc đừng bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền. 

Sau Rằm tháng 2: Thần Tài gõ cửa, 3 tuổi tài vận hanh thông, tiền đổ về túi, tiêu xài thả ga, vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi cho biết, sau Rằm tháng 2, người tuổi Tỵ thể hiện thái độ hăng say làm việc nên lấy được thiện cảm của cấp trên, hiệu suất tăng vọt là dấu hiệu đáng mừng nếu bạn muốn được thăng chức trong thời gian tới.

Đường tài lộc của Tỵ vô cùng hanh thông, dù là nguồn thu nhập chính hay phụ cũng giúp con giáp này tăng vọt trên đà thăng tiến. Đây chính là thời điểm tiền bạc đổ về như nước, mang đến niềm vui cho những người làm kinh doanh. Làm việc tự tin là tốt, nhưng con giáp phát tài tuần này cũng chớ nên lý tưởng hóa mọi chuyện. 

Sau Rằm tháng 2: Thần Tài gõ cửa, 3 tuổi tài vận hanh thông, tiền đổ về túi, tiêu xài thả ga, vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Sau Rằm tháng 2, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi đi theo chiều hướng thuận lợi. Với những người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi do các kế hoạch, dự án được thực hiện đúng như dự kiến ban đầu, nếu làm tốt sẽ còn được cấp trên cất nhắc và tăng lương thưởng. 

Công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo nguồn tài lộc tăng tiến, giúp bản mệnh có thêm nguồn thu nhập ổn định và không còn phải lo lắng tất bật, chạy ngược xuôi xoay sở tiền nong nữa. Thêm vào đó, bạn biết trân quý đồng tiền vất vả làm ra mà biết cách tiêu xài tiết kiệm, tích góp một khoản kha khá. 

Sau Rằm tháng 2: Thần Tài gõ cửa, 3 tuổi tài vận hanh thông, tiền đổ về túi, tiêu xài thả ga, vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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