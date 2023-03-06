Sau Rằm tháng 2 âm lịch, 3 tuổi thăng hoa phát tài, làm ăn tăng tiến, tiền của chất đầy nhà, vinh hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 19:40

Sau Rằm tháng 2 âm lịch là quãng thời gian có nhiều niềm vui và tài lộc, làm ăn cũng phát triển bất ngờ.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết tài lộc tuổi Tý sau Rằm tháng 2 âm lịch cực may mắn, con giáp này có nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhất là người làm kinh doanh buôn bán, song điều đó cho thấy bạn cần phải vất vả, khổ cực hơn bình thường gấp nhiều lần.

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, 3 tuổi thăng hoa phát tài, làm ăn tăng tiến, tiền của chất đầy nhà, vinh hoa rực rỡ - Ảnh 1

Mặc dù trong tình hình dịch bệnh ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của mỗi người nhưng con giáp này thà ở yên trong nhà cách ly cũng không để đầu óc của mình bị cách ly, vẫn luôn đào sâu suy nghĩ, tìm tòi để có được cơ may tăng thu nhập của bạn.

Tuổi Mùi

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi cùng với lưu niên năm Hợi tạo thành cục diện “Tam Hợp”, hơn nữa do ngũ hành của Mùi là Thổ, hợp mạng Thủy tuần mới mà “Thổ Khắc Thủy Sinh Tài” nên con giáp này luôn gặp may về tài vận và có lộc quý nhân rất vượng.

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, 3 tuổi thăng hoa phát tài, làm ăn tăng tiến, tiền của chất đầy nhà, vinh hoa rực rỡ - Ảnh 2

Ngoài ra do có cát tinh “Tam Đài” và “Thiên Giải” nhập mệnh nên người tuổi Mùi có thể hóa giải hoàn toàn vận đen, điềm xui trong tuần cũ. Con giáp này với sự giúp đỡ của quý nhân và sự chăm chỉ của bản thân nên càng làm việc sẽ càng có được cơ hội kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng trở nên giàu có.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu sống rất chân thành, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người tuổi này sống thiện tâm, thường xuyên giúp đỡ người khác.

Trong công việc, họ tận tâm, có tham vọng và có ham muốn làm giàu. Dù xuất thân trong những gia đình không có hoàn cảnh sung túc nhưng họ không chịu đầu hàng số phận mà không ngừng nỗ lực vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, 3 tuổi thăng hoa phát tài, làm ăn tăng tiến, tiền của chất đầy nhà, vinh hoa rực rỡ - Ảnh 3

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Dậu bước vào giai đoạn mới của cuộc sống. Họ sẽ bắt đầu một công việc mới hoặc đón nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn trong công việc. Người tuổi này sẽ phải thay đổi, học tập rất nhiều để không bị đào thải trong môi trường làm việc nhiều cạnh tranh.

Sau Rằm tháng 2 âm lịch cũng là khoảng thời gian người tuổi này bước qua tai ương. Những khó khăn của họ trong công việc sẽ dần được giải quyết ổn thỏa.

Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, đạt nhiều thành tích vượt bậc. Từ giờ đến giữa năm, sự nghiệp của người tuổi này thăng hoa thấy rõ. Đến cuối năm, họ thu về nhiều thành quả.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ 12/2 đến 15/2 âm lịch sẽ là quảng thời gian mà 3 con giáp này gặt hái được nhiều thành công, làm ăn buôn bán rất thuận lợi.

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