Sau ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch): 3 con giáp vận đỏ càng thêm rực rỡ, cầu tài đắc lộc, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 19:47

Dự đoán 3 con giáp có tên dưới đây sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế sau ngày Tết trung thu 15/8 âm lịch. Họ sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài nên dễ làm nên chuyện lớn.

Tuổi Tị

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Họ may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Bù lại cho những gian nan vất vả thời điểm đầu năm, đặc biệt là sau ngày Tết trung thu, Tị sẽ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp. Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân.

Thế mạnh của con giáp này chính là sự nỗ lực bền bỉ và khát khao chinh phục đỉnh cao ít ai có được. Khó khăn với họ chỉ là nhất thời, trí tuệ và sự mưu lược sẽ luôn chỉ đường cho họ đi tới thành công nhanh nhất. Càng lúc nguy nan, họ càng chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình và khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

Sau ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch): 3 con giáp vận đỏ càng thêm rực rỡ, cầu tài đắc lộc, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Bù lại cho những gian nan vất vả thời điểm đầu năm, đặc biệt là sau ngày Tết trung thu, Tị sẽ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược. Đứng trước bất cứ thử thách hoặc nhiệm vụ “khó nhằn”, họ không bao giờ từ chối hay lùi bước. Cộng thêm thể lực mạnh mẽ, cơ thể dẻo dai bền bỉ nên họ luôn kiên trì thực hiện đến cùng những dự án mình đảm nhận.

May mắn là trời ban cho họ rất vượng vận quý nhân, cốt cách hơn người nên khi gặp khó khăn dù vào thời điểm khởi nghiệp hay giai đoạn “nước rút” cũng sẽ luôn được hỗ trợ, cứu giúp kịp thời. Tử vi sau Tết trung thu dự đoán, người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách. Những tháng ngày “phất lên như diều gặp gió” sẽ không còn xa xôi nữa, đúng như cách nói “khổ tận, cam lai”.

Sau ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch): 3 con giáp vận đỏ càng thêm rực rỡ, cầu tài đắc lộc, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Tử vi sau Tết trung thu dự đoán, người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc sau ngày Tết trung thu không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, mạnh mẽ vững gan bền chí và không bao giờ ngại khó ngại khổ. Bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp.

Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác. Các con giáp tuổi Hợi luôn chính trực công minh và đôi xử công bằng, nhiệt tình giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn mà không đòi hỏi được báo đáp đền ơn. Vì lẽ đó là những cá nhân được người tuổi Hợi “cứu viện” trong cảnh khốn khó đều một lòng giúp đỡ và chỉ đường cho thần may mắn tới gõ cửa nhà con giáp này.

Sau ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch): 3 con giáp vận đỏ càng thêm rực rỡ, cầu tài đắc lộc, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc sau ngày Tết trung thu không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ cần bước qua 4 ngày nữa (31/8 - 3/9), may mắn hội tụ, 3 con giáp tài vận cực phát, một bước lên tiên, gom của - tích tiền

Chỉ cần bước qua 4 ngày nữa (31/8 - 3/9), may mắn hội tụ, 3 con giáp tài vận cực phát, một bước lên tiên, gom của - tích tiền

Sang 4 ngày nữa, sao may mắn sẽ chiếu cố 3 con giáp này phúc lộc dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh!

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