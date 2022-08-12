Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch (15/7), 3 con giáp vượt qua 'Tam tai Thái Tuế', quý nhân phù trợ, tài lộc vượng phát, vận trình suôn sẻ đủ đường, tiền bạc vào đầy nhà

3 con giáp dưới đây thoát nạn tam tai, gặt hái được nhiều tài lộc, làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng vọt.

Tuổi Mùi Vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch (15/7), vận may sẽ đến với con giáp tuổi Mùi. Những chú dê càng chăm chỉ bao nhiêu thì càng có nhiều tài lộc bấy nhiều. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một nên người tuổi Mùi cần phải nắm bắt thật tốt cơ hội vàng mười này để thay đổi vận mệnh của mình. Thời gian trước, tuổi Mùi phần nào có cuộc sống biến động do có hạn Tam Tai, nhưng bước vào thời điểm này, tài lộc của con giáp tuổi Mùi ổn định hơn, những mặt khác cũng rất thuận lợi, suôn sẻ.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Thoát khỏi vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Ngọ khởi sắc trông thấy trong ngày Rằm tháng 7. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tử vi cho biết những người tuổi Ngọ sẽ bước vào thời điểm này với 1 tâm thế hoàn toàn khác. Con giáp này được cho là sẽ có sức khỏe dồi dào, cuộc sống riêng tư đầy viên mãn, hạnh phúc, sự nghiệp không ngừng phát triển. Con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con ngựa sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tử vi cho biết những người cầm tinh con trâu sẽ gặp may mắn trong thời gian này. Con giáp tuổi Sửu nổi danh chăm chỉ, cần cù luôn hết mình vì công việc. Với tài năng vốn có lại được sự trợ giúp của quý nhân, vào ngày Rằm tháng 7, con giáp này có vận trình tốt đẹp, tài lộc ngày căng thăng hoa. Tài vận của những người cầm tinh con Trâu sẽ may mắn liên tục. Do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, Sửu có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc, nhưng trong thời điểm này, Sửu sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Sửu làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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