Sau ngày mai, thứ Sáu 15/9/2023, 3 con giáp sẽ nhận nhiều phúc khí đất trời, phát lộc phát tài, tình duyên ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 20:50

3 con giáp sẽ nhận nhiều phúc khí đất trời, phát lộc phát tài, tình duyên ngập tràn sau ngày 15/9.

Tuổi Dần

Trong thời gian tới, con giáp may mắn này sẽ bước sang 1 giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống. Được nhiều sao tốt chiếu rọi, chỉ cần biết khai thác nguồn năng lượng tích cực vốn sẵn có của bản thân thì mọi thứ tự khắc sẽ suôn sẻ, thu nhập cũng ngày một tăng lên.

Bên cạnh đó, bạn có phong cách cuốn hút nên thường được người khác phái để ý, có thể coi là những người đào hoa. Do đó, bạn cần nhiều thời gian mới có thể xây dựng được một mối quan hệ nghiêm túc.

Sau ngày mai, thứ Sáu 15/9/2023, 3 con giáp sẽ nhận nhiều phúc khí đất trời, phát lộc phát tài, tình duyên ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Những người cầm tinh con giáp này thường là những người kiên trì, vững vàng, đáng tin cậy, đã làm gì là sẽ có trách nhiệm đến cùng, không bỏ dở giữa chừng, do đó, họ được yêu mến và tin tưởng cả trong công việc lẫn cuộc sống. Đồng thời, bạn sẽ có nhiều cơ hội tốt để cải thiện công việc mà mình đang theo đuổi.

Những cặp đôi sẽ cảm thấy tình cảm sâu sắc hơn và muốn dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ xảy ra khi bạn vẫn hướng về người ấy của mình. Những người mới sẽ xuất hiện, dù trong công việc hay cuộc sống, và đó cũng là những cám dỗ thử thách tình cảm của bạn. 

Sau ngày mai, thứ Sáu 15/9/2023, 3 con giáp sẽ nhận nhiều phúc khí đất trời, phát lộc phát tài, tình duyên ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này sẽ  liên tục trong thời gian này. Bạn nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới. Ngoài ra, bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

 

Sau ngày mai, thứ Sáu 15/9/2023, 3 con giáp sẽ nhận nhiều phúc khí đất trời, phát lộc phát tài, tình duyên ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư 13/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm bộn tiền, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân hao hụt tiền của, sự nghiệp tụt dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 13/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm bộn tiền, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân hao hụt tiền của, sự nghiệp tụt dốc không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 13/9/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi công việc kiếm bộn tiền, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân hao hụt tiền của, sự nghiệp tụt dốc không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 46 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng