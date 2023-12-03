Sau ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 20:55

Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công, ít chuyện muộn phiền. Đây cũng là thời điểm vận may đến với bạn nhiều hơn, việc thăng quan tiến chức hay tăng lương chỉ là sớm hay muộn. Tài chính ngày càng ổn định, thậm chí là vượng nở. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hòa, tốt đẹp. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ giữa bạn và người ấy bằng tình cảm chân thành cùng với sự quan tâm chu đáo của người trong cuộc. 

Sau ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thuận lợi đủ đường. Với sự thông minh và linh hoạt, người tuổi này có thể vượt qua được những thử thách trong công việc một cách ngoạn mục. Dù rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai nhưng nếu như bản mệnh có lòng quyết tâm cao độ thì chẳng sợ gì cả. Tuy là cơ hội kiếm tiền liên tục kéo đến nhưng con giáp này phải thật sáng suốt để tính đến lợi ít lâu dài chứ không phải là nhất thời. 

Vận trình tình cảm vượng sắc rõ rệt. Tình cảm của các cặp đôi có nhiều chuyển biến tích cực nhờ Tý Thân nhị hợp trong ngày. Bên cạnh đó, người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình nhờ đào hoa vượng. 

Sau ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là những người hiền lành, nhân hậu và luôn thấu hiểu cho người khác. Đa số, những người tuổi Mùi đều sinh ra trong gia đình ấm cúng, hạnh phúc, nếu như không phải thì ít nhất Mùi cũng có được tình thương yêu của mọi người xung quanh. Do đó, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi khoảng thời gian này sẽ ngày càng khởi sắc, tài lộc bắt đầu thăng tiến không ngừng, có thêm tiền bạc, được quý nhân giúp đỡ, vạn sự hanh thông, thu nhập tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của cung hoàng đạo này sẽ tăng vọt, nếu hoạt bát hơn thì chắc chắn sẽ có được nhân duyên ưng ý. Bạn hiện đang trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên người ấy. Song, nếu bạn muốn duy trì mối quan hệ lâu dài thì cần có sự vun đắp cho tình yêu của cả hai. 

Sau ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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