Sau ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 20:56

3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường.

Tuổi Tuất

Sau ngày mai, con giáp may mắn này sẽ có sự chuyển biến đột phá trong công việc, nếu không lên làm sếp thì cũng sẽ tự làm chủ công việc riêng của mình, không còn phụ thuộc vào ai. Tài lộc, tiền bạc cũng theo đó mà tăng lên bất ngờ. Ngoài ra, tài năng thiên bẩm rất phù hợp với chuyện đầu tư, kinh doanh. Thời gian tới nên mạnh dạn "xuống tiền" để thu lời. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ chẳng lo bị lỗ.

Về vận trình tình cảm, người độc thân có lắm kẻ theo đuổi hơn bởi bạn có tính tình phong lưu nên ai gặp cũng mến. Bạn có cơ hội gặp gỡ tri kỷ trong một cuộc hẹn cuối ngày. Riêng với những người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm vượng sắc.

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, cho dù đó là may mắn giàu có tích cực hay một phần đều rất phổ biến. Ngoài việc tiến lên một tầm cao mới trong cuộc sống, anh ấy còn được Thần Tài kỳ vọng, và ắt hẳn sẽ có những con đường tiền bạc ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn ổn khi làm việc bên ngoài để được tăng lương.

Trong chuyện tình cảm bản mệnh là người rất lý trí, bạn sẽ không nhận ra đúng tình cảm của mình dành cho người kia. Con giáp này tốt nhất không nên làm gì ảnh hưởng đến công việc của người khác, nếu không sẽ gây gổ với bạn đấy nhé. Bản mệnh đừng cố tiêu tiền một cách không chủ đích nữa.

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vô cùng khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác. Sau ngày mai, dù khó khăn nhưng con giáp này vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công trong cuộc sống.

Người độc thân có thể tìm thấy cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí, cưới hỏi trong thời gian này. Có thể nói, bạn rất may mắn về mọi mặt bởi tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho bạn.

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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