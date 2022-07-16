Sau ngày mai, chủ nhật ngày 17/7, ngàn vạn điều phước chờ đón, 3 con giáp ngồi không hưởng thành quả, rước kho báu vào tận nhà

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 07:54

Cùng xem qua danh sách 3 con giáp may mắn sau ngày chủ nhật tới đây nhé!

Tuổi Sửu

Thần tài xuất hiện sau ngày mai giúp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên hết sức tập trung cho công việc thì mới thật sự vượng phát.

Sửu trúng mánh lớn và thu về một khoản "khổng lồ" nên bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng. Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất.

Sau ngày mai, chủ nhật ngày 17/7, ngàn vạn điều phước chờ đón, 3 con giáp ngồi không hưởng thành quả, rước kho báu vào tận nhà - Ảnh 1
Thần tài xuất hiện sau ngày mai giúp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sau ngày mai có thể sẽ là khoảng thời gian hoàng kim đối với Tỵ. Bản mệnh nắm bắt được nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính được kiểm soát chặt chẽ. Thế nên bằng tất cả cố gắng, Tỵ sẽ lấy lại tất cả hào quang đánh mất trong thời gian qua.

Trong thời gian này, Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Hãy tận dụng để phát huy ưu điểm đúng thời điểm, cộng thêm được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ, cuộc sống càng trở nên sung túc.

Sau ngày mai, chủ nhật ngày 17/7, ngàn vạn điều phước chờ đón, 3 con giáp ngồi không hưởng thành quả, rước kho báu vào tận nhà - Ảnh 2
Sau ngày mai có thể sẽ là khoảng thời gian hoàng kim đối với Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian qua là thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì sau ngày chủ nhật 17/7 tới đây, quý nhân sẽ kề bên nâng đỡ giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Hợi chỉ cần cố gắng hết sức, không chịu đầu hàng ắt sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Tiền bạc trong thời gian này rủng rỉnh bởi Thần tài đã che chở cho cả vận trình. Ở thời điểm này, các cặp đang yêu có nhiều cơ hội để quan tâm đến nhau. Đối với người độc thân, tuổi Hợi nên mở rộng vòng tròn kết nối để tìm kiếm niềm vui, cũng như tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Sau ngày mai, chủ nhật ngày 17/7, ngàn vạn điều phước chờ đón, 3 con giáp ngồi không hưởng thành quả, rước kho báu vào tận nhà - Ảnh 3
Sau ngày chủ nhật 17/7 tới đây, quý nhân sẽ kề bên nâng đỡ giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những rối ren, phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, gặt hái chuỗi tài lộc cực lớn, tiền bạc không cầu cũng kéo về nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, gặt hái chuỗi tài lộc cực lớn, tiền bạc không cầu cũng kéo về nhà

Qua đêm nay, những con giáp kể dưới đây có cuộc sống vô cùng hanh thông, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi thứ 7 tử vi ngày 16/7 tử vi chủ nhật tử vi con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới