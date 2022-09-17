Sau ngày mai (18/9), 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, tài lộ thênh thang như trời, bất ngờ thăng quan tiến chức, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 16:08

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp dưới đây sẽ công việc thăng tiến, sớm trở thành ‘cao thủ kiếm tiền’ sau ngày mai.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn tuổi Sửu thường là những người khôn ngoan, giảo hoạt và lý trí. Bạn thông minh, không ngại khó ngại khổ và còn rất chăm chỉ nữa. Vậy nên, vận trình tài lộc của bạn sẽ như cái cây héo úa bỗng chốc nở hoa sau ngày mai. Dòng tiền sẽ đổ về túi của bạn, sự giàu có sẽ tìm tới bạn một cách bất ngờ. Bạn sẽ thấy nhiều cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình và điều duy nhất bạn cần làm là thu thập thông tin, tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của mình và chớp lấy thời cơ hái ra tiền.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. кhi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khắng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc và hòa thuận.

Sau ngày mai (18/9), 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, tài lộ thênh thang như trời, bất ngờ thăng quan tiến chức, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của bạn sẽ như cái cây héo úa bỗng chốc nở hoa sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau ngày mai 18/9, công việc kinh doanh của những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ sẽ diễn ra êm thấm. Đặc biệt, với những người kinh doanh, bạn có thể tập trung lập chiến lược tăng trưởng mới, củng cố và phát triển nhân sự của công ty, tuyển nhân viên mới nếu cần. Đồng thời, bạn không nên tỏ ra quá bảo thủ, rất nhiều điều tốt lành đang chờ đợi bạn.

Ngoài ra, con giáp này vốn nổi tiếng vì tính cách sôi nổi, đáng yêu, khiến các chàng trai rất dễ bị thu hút. Giữa đám đông, họ chính là “cây hài”, là người mang lại sức mạnh cho tập thể và thu hút mọi ánh mắt vì những sáng kiến, những câu bông đùa thú vị và dí dỏm của mình. Do đó, bạn sẽ nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau.

Sau ngày mai (18/9), 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, tài lộ thênh thang như trời, bất ngờ thăng quan tiến chức, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Sau ngày mai 18/9, công việc kinh doanh của những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ sẽ diễn ra êm thấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc sau ngày mai. Đồng thời, họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Tuy có thể gặp vài trở ngại trong công việc, chắc chắn bạn có thể dễ dàng giải quyết chúng bằng năng lực cá nhân tuyệt vời và vận may của mình. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn tuần này cũng không có gì phải lo lắng. Vợ chồng hòa thuận, gia trạch ổn định, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo. Bạn cũng luôn biết cách điều hòa không khí nên không có khúc mắc nào quá lớn xảy ra giữa các thành viên.

Sau ngày mai (18/9), 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, tài lộ thênh thang như trời, bất ngờ thăng quan tiến chức, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng, trong 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, vận may ập đến bất ngờ, làm gì cũng dễ phát tài phát lộc

Thần Tài báo mộng, trong 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, vận may ập đến bất ngờ, làm gì cũng dễ phát tài phát lộc

Theo dự báo tử vi, trong 2 ngày đầu tuần mới, có 3 con giáp dưới đây sẽ có tài lộc cực phát, tài vận bùng nổ bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi sau ngày mai tử vi ngày mai tử vi hôm nay Tử vi con giáp may mắn tử vi thứ 7

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 23 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới