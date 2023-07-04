Sau ngày 7/7 THAY ĐỔI CỤC DIỆN: 3 con giáp phúc khí dồi dào, tài lộc vượng phát, bước đột phá trong sự nghiệp, vận may tăng lên, túi tiền rủng rỉnh, nhân duyên mở rộng, cuộc sống hạnh phúc, viên mãn

Tài lộc cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, hay có được một khoản nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, bản mệnh nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Vận trình tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Tuổi Mão thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, chỉ tiếc không phải lúc nào bản mệnh cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt.

Tuổi Sửu đụng độ hung thần Thiên Quan nên được dự báo không quá thuận lợi. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Sửu. Những tác động của thị phi có thể khiến các kế hoạch của bản mệnh chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó.

Ngũ hành xung khắc còn ảnh hưởng tới phương diện tình cảm của bản mệnh. Sửu có thể gặp phải những chuyện không vui về tình cảm. Bạn và người ấy chưa thực sự hiểu nhau, chút tranh luận cũng dễ dẫn đến những tranh cãi căng thẳng. Cả hai nên cho nhau thời gian để hiểu rõ hơn về đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn. Tài chính cũng không có gì phải lo lắng. Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn.

Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến gõ cửa bạn. Ngũ hành Thủy sinh Thổ giúp người độc thân có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân, nhưng bạn cũng đừng kén chọn quá kẻo để lỡ cơ hội lần này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm