Sau ngày 30/10: Top con giáp được thần may mắn gọi tên TIỀN ĐỔ VỀ TÚI hỷ sự lâm môn, muốn cản cũng không được

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 19:01

thần tài nhét tiền vào tay nên từ 30/10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, công việc hanh thông thuận lợi bất ngờ.

Tuổi Tý

Đầu năm 2023 Tý liên tục gặp chuyện không như ý, làm gì cũng bị phá hoại, thất bại ê chề. Thế nhưng, từ 30/10 trở đi con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tý đừng tiếc những mối quan hệ độc hại, cũng đừng tiếc của bởi nhờ có chuyện tranh đoạt lợi ích bạn mới nhận ra bộ mặt thật của phường tiểu nhân. Cát tinh soi chiếu, quý nhân tương hỗ nên con giáp giàu có này sẽ có tiền bạc rủng rỉnh đến mức tiêu xả láng cũng không hết. 

Sau ngày 30/10: Top con giáp được thần may mắn gọi tên TIỀN ĐỔ VỀ TÚI hỷ sự lâm môn, muốn cản cũng không được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mang mệnh Kim, chủ tài lộc nên dù sinh ra trong gia đình nghèo hèn nhưng nhờ phấn đấu không ngừng họ vẫn có cuộc sống sung túc. Sau khi kết hôn, nhờ bạn đời có điều kiện nên Dậu một bước đổi đời, thoát kiếp nghèo trong chớp mắt.

Số trời đã định, tháng 3/2023 chính là thời hoàng kim để Dậu quơ tay hốt bạc, tài vận khởi sắc rực rỡ huy hoàng. Giàu lên cực nhanh, tiền ùa vào két nên Dậu cứ thế mà phất, phát tài cực to. 

Sau ngày 30/10: Top con giáp được thần may mắn gọi tên TIỀN ĐỔ VỀ TÚI hỷ sự lâm môn, muốn cản cũng không được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, bản lĩnh và có gan làm giàu nên Tỵ tự thân lập nghiệp, cuộc sống viên mãn ấm êm mà chẳng cần bợ đỡ ai. Càng dám nghĩ dám làm, dám liều lĩnh với những dự định của mình Tỵ càng lắm của nhiều tiền.

Cuối năm 2023 hoan hỷ, tháng 11 phúc lộc song toàn nên con giáp may mắn này sẽ có tài lộc nở rộ, thu về một khoản lợi nhuận cực lớn từ công việc làm ăn của mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp VƯỢT ẢI NGHÈO thành công, tình tiền rực rỡ, ĐẠI HỶ gõ cửa trong 15 ngày tới, tài khoản nhảy số ầm ầm

Chúc mừng 3 con giáp VƯỢT ẢI NGHÈO thành công, tình tiền rực rỡ, ĐẠI HỶ gõ cửa trong 15 ngày tới, tài khoản nhảy số ầm ầm

Top con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp tỏa sáng, tiền bạc dồi dào, tình cảm thăng hoa trong 10 ngày tới khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn