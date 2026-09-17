Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Bạn không kiêu ngạo coi mình là nhất mà luôn chú ý lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác.

Cũng nhờ tinh thần làm việc tích cực ấy mà trong thời gian này, các công việc nhóm đều diễn ra suôn sẻ. Thậm chí, mọi người sẵn sàng góp ý cho nhau để cùng tiến bộ. Bạn có cơ hội chạm tới mục tiêu mà mình đề ra đã lâu.

Con giáp tuổi Thân

Sau ngày 19/9, Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Thân đòi được quyền lợi trong công việc, người làm chức cao thì có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên hôm nay bạn đừng để tâm đến công việc quá nhiều, áp lực quá sinh ra căng thẳng, hãy nạp năng lượng để mai còn cày cuốc.

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện Kim khắc Mộc cho biết nếu bây giờ Thân đang cảm thấy kiệt sức, điều bạn cần chính là tình yêu và tình bạn. Thời gian qua có lẽ bản mệnh quá mệt mỏi vì công việc, tiền bạc nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng xem thường vai trò của trẻ con và những người trong nhà.

Con giáp tuổi Tuất

Sau ngày 19/9, tuổi Tuất được quý nhân dẫn đường. Việc hợp tác làm ăn vô cùng suôn sẻ, bản mệnh tìm được người hợp tác đáng tin cậy, khả năng hợp tác lâu dài, nên tránh được rủi ro và kiếm về khoản lợi nhuận khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, con giáp này không quản ngại gian khổ để hoàn thành công việc. Tinh thần trách nhiệm cao ở tuổi Tuất được cấp trên đánh giá rất cao và có dự định cất nhắc để bồi dưỡng cho những vị trí cao hơn.

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