Sau ngày 15 giữa tháng 9, phúc lộc đầy nhà, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như trở bàn tay, trời định sẵn số phú quý

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 09:41

Dự đoán sau ngày 15/9, những con giáp này sẽ có cuộc sống thăng hoa, tài lộc nở rộ, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Đa số những người tuổi Tý thường rất thành công trong cuộc sống dù đi lên từ hai bàn tay trắng.

Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, sau ngày 15/9 dương lịch, con giáp tuổi Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

Sau ngày 15 giữa tháng 9, phúc lộc đầy nhà, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như trở bàn tay, trời định sẵn số phú quý - Ảnh 1
Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, sau ngày 15/9 dương lịch, con giáp tuổi Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, tử тốn nhưng cũng rất sâu sắc. Bạn được cấp trên trọng dụng thì bạn cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc. May mắn thay, sau ngày 15/9, vận khí của con giáp Mão sẽ có chiều hướng đi lên.

Bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ, có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tạo điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Sau ngày 15 giữa tháng 9, phúc lộc đầy nhà, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như trở bàn tay, trời định sẵn số phú quý - Ảnh 2
May mắn thay, sau ngày 15/9, vận khí của con giáp Mão sẽ có chiều hướng đi lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, sau ngày 15/9, sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều biến chuyển. Sau thời gian dài gặp khó khăn, trì trệ thì bạn cũng tìm được lời giải đáp cho công việc kinh doanh của mình. Người tuổi này ký được nhiều hợp đồng có giá trị, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Trong thời gian này, việc làm ăn của người tuổi Dậu thuận buồm, xuôi gió. Đơn hàng về nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến giúp bạn thu hái được nguồn lợi nhuận khủng. Chính tài năng và uy tín đã giúp bạn đứng vững trên thương trường.

Sau ngày 15 giữa tháng 9, phúc lộc đầy nhà, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như trở bàn tay, trời định sẵn số phú quý - Ảnh 3
Tử vi có nói, sau ngày 15/9, sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều biến chuyển - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề lễ 2/9, Cát Thần mở túi tăng vàng ròng, 3 con giáp số hưởng sướng như tiên, bạc vàng không thiếu, thả ga tiêu xài

Cận kề lễ 2/9, Cát Thần mở túi tăng vàng ròng, 3 con giáp số hưởng sướng như tiên, bạc vàng không thiếu, thả ga tiêu xài

Trong 12 con giáp có những con giáp may mắn trong danh sách dưới đây có đường tài lộc khởi sắc mạnh, kinh doanh buôn bán tốt, tiền bạc rủng rỉnh vào thời gian cận kề lễ 2/9.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 4 Tử vi ngày 15/9 tử vi ngày mai tử vi hôm nay 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 22 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 22 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông