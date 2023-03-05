Sau ngày 15/2 âm lịch, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 07:09

Xem tử vi, đây là 3 con giáp khổ tận cam lai, nếm mật nằm gai, chỉ đợi sau ngày 15/2 âm lịch là được Thần Tài và quý nhân ưu ái mọi đường.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh hiền lành, trọng tình trọng nghĩa. Đây là con giáp may mắn được hưởng nhiều phước lành của bề trên. Dù họ không tham vọng nhưng luôn không ngừng cố gắng vì một cuộc sống đủ đầy.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi chưa có đột phá trong năm 2022. Phải đến sau ngày 15/2 âm lịch, vận may tài lộc mới thật sự mỉm cười với họ. Từ lúc này, tuổi Hợi tận hưởng cuộc sống viên mãn trong công việc và tiền bạc.

Sau ngày 15/2 âm lịch, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trời sinh cuộc sống có khó khăn thế nào cũng vững vàng vượt qua. Đây là con giáp thông minh, tài giỏi, dễ thành công khi còn trẻ. Nhưng vận may sẽ khựng lại, khiến họ không có bứt phá mới.

2022 không phải là năm thăng hoa với người tuổi Thìn. Nhưng sau ngày 15/2 âm lịch, tuổi Thìn liền được quý nhân và thần tài chiếu cố, làm gì cũng gặp may mắn. Họ có nhiều cơ hội thành công trong công việc, tiền bạc dồi dào hơn trước rất nhiều.

Sau ngày 15/2 âm lịch, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, không ngừng nỗ lực. Ưu điểm của họ là siêng năng, không ngại vất vả khó khăn. Họ luôn xem trở ngại là thử thách, để có thêm kinh nghiệm. Trong năm 2022, sự nghiệp của tuổi Thân không khởi sắc.

Xem tử vi, sau ngày 15/2 âm lịch, vận thế của họ hoàn toàn thay đổi. Tuổi Thân chuẩn bị gặp quý nhân phương xa, dẫn đường cho sự nghiệp và tài vận. Từ giữa năm, tuổi Thân chỉ cần cố gắng hết mình, cuộc sống ắt sang trang mới.

Sau ngày 15/2 âm lịch, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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