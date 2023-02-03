Sau ngày 14/2: Vận trình tài lộc của top cung hoàng đạo "đỏ nhất hệ mặt trời" này là ai? Ai tiền đầy túi?

Xem tài lộc 12 cung hoàng đạo sau ngày 14/2 thấy rằng tình hình tài chính của Bạch Dương trong Tết này sẽ có nhiều cơ hội cải thiện, trước hết là nhờ những tiền từ quý nhân mang tới. Ngày đầu tiên quay trở lại làm việc, bạn cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá đến từ cấp trên và đồng nghiệp.



Tài lộc sẽ tăng lên song bạn đừng dễ dàng tin vào những dự án đầu tư có yếu tố rủi ro cao do người khác giới thiệu. Trước khi tham gia vào công việc gì, bạn cần tìm hiểu rõ ràng mọi thông tin cũng như khả năng của bản thân mình.

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Cự Giải

Vận trình tài lộc của Cự Giải trong những ngày này hanh thông hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Bên cạnh khoản tiền thưởng Tết, tiền lợi nhuận, bạn còn có thể nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó.

Khi thu nhập gia tăng đáng kể, bạn có thể nghĩ tới việc sử dụng đồng tiền sao cho thông minh, giúp lãi mẹ đẻ lãi con. Nếu có ý định mua bán bất động sản, bạn nên cân nhắc kĩ càng và thử nghe lời khuyên của những người đi trước.

Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử

Xem tài lộc 12 cung hoàng đạo Tết 2023 thấy rằng Tết đến giúp cho tình hình tài chính của Sư Tử khá sáng sủa, đặc biệt là với những người làm việc xuyên Tết. Bạn chăm chỉ làm lụng, chẳng ngại làm việc lúc người khác nghỉ ngơi nên có thể kiếm được khoản tiền kha khá.

Một số hoạt động đầu tư và quản lý tài chính thực hiện trong thời điểm này cũng sẽ giúp bạn thu được lợi nhuận tốt hơn một cách rõ rệt. Đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang đi đúng đường, hãy tiếp tục đi theo con đường đã chọn.

Xử Nữ

Vận trình tài lộc của Xử Nữ tương đối suôn sẻ trong thời điểm này. Những người làm nghề tự do sẽ được trả khoản thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong khi đó, người làm kinh doanh nhận ra những dự án của mình đang đem lại lợi nhuận.

Khi có tiền rủng rỉnh trong túi, bạn sẽ tiêu nhiều tiền hơn để thỏa mãn sở thích của bản thân. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần kiềm chế ham muốn mua sắm của mình để dành nhiều tiền hơn cho các khoản đầu tư hoặc tiết kiệm.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm