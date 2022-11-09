Sau ngày 09/11/2022 'Thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ' top 3 con giáp gặp vận may bất ngờ, có sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh

Sau ngày 09/11/2022, tuổi Mão tìm thấy cho mình những khoảnh khắc thư thái, yên tĩnh và dễ chịu. Thậm chí có người có cơ hội gặp gỡ bạn bè, ăn uống và vui vẻ bên nhau, cùng nhắc lại những kỷ niệm cũ.

Ngũ hành tương sinh cũng dự báo sức khỏe của bản mệnh lúc này rất tốt, con giáp này luôn tràn đầy năng lượng để thực hiện những dự định mà bản thân đã đề ra. Hơn nữa, những suy nghĩ tốt đẹp về mọi người cũng giúp bản mệnh cải thiện tâm lý tốt hơn.

Tam hợp cho thấy, dường như đời sống tình cảm của tuổi Mão đang ở giai đoạn thăng bằng, đem lại cho con giáp này sự thư giãn tuyệt đối trong tinh thần, dù bất kể mọi người xung quanh có khủng hoảng thì đối với bản mệnh mọi việc vẫn rất tốt đẹp.

Sau ngày 09/11/2022, tuổi Mão tìm thấy cho mình những khoảnh khắc thư thái, yên tĩnh và dễ chịu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau ngày 09/11/2022, nhờ có tài tinh nên tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi, hỗ trợ cho những ai đang đầu tư. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải cân nhắc, ưu tiên những gì mang lại lợi nhuận dài hạn.

Hỏa Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên nhớ rằng một điều nhịn bằng chín điều lành. Nếu con giáp này cố tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc thì tức là con giáp này đang thua, chỉ có những người biết im lặng đúng lúc mới thực sự là người khôn ngoan.

Trong ngày này, sức khỏe bản mệnh cũng không được tốt. Có một vài vấn đề nhỏ xảy ra. Tuy nhiên nếu tích cực chăm sóc bản thân, nhất là sức khỏe tinh thần thì con giáp này không còn phải quá lo lắng về tình trạng sức khỏe bản thân.

Tuổi Tỵ

Sau ngày 09/11/2022, vận may về tiền bạc đang tới với tuổi Tỵ khi tài tinh hỗ trợ cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Có thể vì bản mệnh đã dành dụm được khoản tiền kha khá nên đỡ bớt đi phần nào lo lắng trước đây.

Tuy nhiên hôm nay, tuổi Tỵ dễ có xung đột, căng thẳng và thậm chí là những hờn ghen vô cớ. Con giáp này nên xem lại cách hành xử của mình, chớ nên đòi hỏi quá nhiều từ người khác trong khi con giáp này không thể mang lại điều tương tự cho người ta.

Ngũ hành xung khắc khiến cho bản mệnh dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiêu cực bên ngoài gây ra tác động tới sức khỏe. Trong ngày mới này con giáp này nên dành nhiều thời gian tĩnh lặng một mình sẽ tốt hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.