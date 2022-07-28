Sau mùa hè nóng nực, cơn mưa tiền sẽ đến với các con giáp nào trong tháng 8/2022?

Theo tử vi 12 con giáp, tổng thể đường tài lộc của người tuổi Thân trong mùa hè này sẽ không quá tệ. Bởi con giáp này là những người rất cẩn thận và thông minh nên họ biết được nhiều thứ, lại có trí tưởng tượng phong phú nên khả năng sáng tạo của họ sẽ rất tốt.

Con giáp tuổi Thân cũng có hiệu suất làm việc cực kỳ cao, đồng thời có thể khiến bản thân được thăng chức, tăng lương, thu nhập dồi dào, cuộc sống sung túc, tâm trạng hạnh phúc.

Người tuổi Thân cũng có trí óc tinh tế, biết cách quan tâm đến bạn bè xung quanh nên gây được ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Họ làm việc gì cũng suôn sẻ và ngày một tiến bộ, hôm nay tốt hơn hôm qua.

Tuổi Tý

Mùa hè qua, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Bước vào năm học mới, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe.

Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong cả mùa hè năm 2022. Đặc biệt là sau khi kết thúc cơn nóng gay gắt nhất trong mùa hè, con giáp này sẽ gặp "mưa" may mắn và phất hanh.

Do đó, khi cơ hội đến, người tuổi Mùi đừng do dự mà nhanh chóng nắm bắt kẻo cơ hội biến mất. Chỉ cần bạn không chần chừ, lưỡng lự thì tài lộc sẽ rơi vào tay.

Nhờ thành công nối tiếp, gia đạo ngày càng hưng vượng, bản thân con giáp tuổi Mùi cũng sẽ có triển vọng phát triển tốt, tài lộc hanh thông, cuộc sống ngày một tốt hơn.

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