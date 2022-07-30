Sau lễ Vu Lan (Rằm tháng 7 âm lịch), Phật bà quan âm trợ vận, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, tiền bạc sinh sôi

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 13:17

Sau lễ Vu Lan được dự đoán là thời điểm nở hoa của 3 con giáp này bởi luôn có quý nhân phù trợ, Thần Tài theo gót.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là người lạc quan, vui vẻ, khả năng thuyết trình giỏi và giao tiếp tốt. Trong cuộc sống, họ có rất nhiều bạn bè, nổi tiếng và rất có duyên kiếm tiền bằng cách kết nối các mối quan hệ. 

Tử vi học dự báo, sau lễ Vu Lan là thời kỳ bội thu của người tuổi Mão. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Thài Tài mà sự giàu có tăng lên mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão sẽ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không ai sánh bằng.

Sau lễ Vu Lan (Rằm tháng 7 âm lịch), Phật bà quan âm trợ vận, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 1
Tử vi học dự báo, sau lễ Vu Lan là thời kỳ bội thu của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tài năng, thông minh, trí tò mò cao và có khát khao khám phá mạnh mẽ. Họ luôn ý thức đổi mới, làm mọi việc có tổ chức và tận dụng cơ hội kiếm tiền một cách thông minh. Thời gian sau lễ Vu Lan báo hiếu, Tỵ sẽ được Thần Tài nghênh đón, thành công mọi mặt từ công danh, sự nghiệp cho đến cuộc sống.

Lưu ý là tuổi Tỵ nên đề phòng những kẻ xấu hãm hại hay điều xui xẻo từ những tháng trước sẽ đội nói ra đi. Với khả năng hơn người, người tuổi Tỵ sẽ tha hồ gặt hái thành quả, chuẩn bị đón nhận sự giàu sang, đại cát đại lợi.

Sau lễ Vu Lan (Rằm tháng 7 âm lịch), Phật bà quan âm trợ vận, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 2
Thời gian sau lễ Vu Lan báo hiếu, Tỵ sẽ được Thần Tài nghênh đón, thành công mọi mặt từ công danh, sự nghiệp cho đến cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, người tuổi Tuất thông minh, linh hoạt, cẩn trọng trong mọi việc. Họ không kiêu ngạo hay thiếu kiên nhẫn mà ngược lại dám đương đầu với thách thức, từ đó tìm cách vươn lên trong công việc, cuộc sống.

Sau lễ Vu Lan, tuổi Tuất có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc không ngừng tăng lên. Phải nói rằng, Tuất sẽ có một mùa thu hoạch bội thu. Sự thịnh vượng và giàu có cùa tuổi Tuất ai cũng phải ghen tỵ.

Sau lễ Vu Lan (Rằm tháng 7 âm lịch), Phật bà quan âm trợ vận, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 3
Sau lễ Vu Lan, tuổi Tuất có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc không ngừng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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