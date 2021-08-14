Sau lễ Thất Tịch, 3 con giáp này người theo đuổi nườm nượp, tình duyên đâm chồi nảy nở

Tâm linh - Tử vi 14/08/2021 05:32

Tử vi đã chỉ 3 con giáp sau đây chắc chắc vạn đào hoa sẽ nở rộ ngay sau lễ Thất Tịch.

Tuổi Hợi

Những nàng giáp tuổi Hợi trời ban cho họ được thừa hưởng phúc đức hơn người, từ tài vận tới chuyện tình cảm. Ngày 7/7 âm lịch năm nay, sau quãng thời gian rượt đuổi và tạo điều kiện cho nhau trong tình yêu, khi đôi bên đã chín muồi về tình cảm, lễ Thất tịch cũng chính là lúc tình yêu đích thực thăng hoa với những nàng giáp tuổi Hợi này.

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Lễ Thất tịch cũng chính là lúc tình yêu đích thực thăng hoa với những nàng giáp tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, hầu hết những cô gái/chàng trai tuổi Hợi đều biết chọn lựa người yêu phù hợp và có nhãn quang tốt trong đường tình duyên. Họ luôn tâm niệm rằng, tình yêu cần sự chia sẻ và cảm thông từ đôi bên, hai phía cần trân trọng và để mọi việc diễn ra thuận tự nhiên. Nếu có cơ hội, hãy nhớ nắm bắt ngay lập tức vào dịp lễ Thất tịch này vì có thể người con trai ấy đưa bạn bước sang một trang mới của cuộc đời, hạnh phúc viên mãn về sau.

Tuổi Thìn

Niềm hạnh phúc trong tình duyên vào tháng 7 âm này của tuổi Thìn gắn liền với sự vui vẻ. Vốn là người mải mê phấn đấu rất ham thích công việc và luôn muốn được thăng chức, tăng lương nhưng đến tháng 7 này, việc thành công ở một lĩnh vực khác khiến cho họ phải giật mình ngạc nhiên.

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Niềm hạnh phúc trong tình duyên vào tháng 7 âm này của tuổi Thìn gắn liền với sự vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mọi khi trí thông mình và tài năng của tuổi Thìn luôn bị công việc và những mối quan tâm khác hấp dẫn, nhưng vào lễ Thất tịch này đã có thần tình yêu gõ cửa, làm cuộc sống của họ thay đổi khá nhiều. Thay vì cứ chăm chăm phấn đấu sự nghiệp, giờ đây có một người ở bên làm họ vui vẻ, luôn sẵn sàng chọc cười và làm tuổi Thìn thoải mái sảng khoái, thoát khỏi gánh lo toan luôn nặng trĩu.

Tuổi Tuất

So với hai con giáp nói trên thì những cô gái tuổi Tuất lại trọng tình cảm hơn hẳn. Họ không quá quan trọng về vật chất, có thể lúc đầu họ lấy vật chất làm thước đo người yêu nhưng một khi đã rơi vào lưới tình thì những cô gái tuổi Tuất không quan tâm nữa, cái họ cần chính là tình yêu chân thành của đối phương.

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So với hai con giáp nói trên thì những cô gái tuổi Tuất lại trọng tình cảm hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, bằng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thì chuyện gì cũng có thể làm được. Những cô gái tuổi Tuất rất trọng tình nghĩa, nếu đối phương không phải là một chàng trai giàu có, họ sẽ tự nguyện cùng anh ta xây dựng mọi thứ.

Cho nên vào ngày 7/7 âm lịch sắp tới, không ít chàng trai chủ động bày tỏ với những cô nàng tuổi Tuất, vì họ biết rằng không thể tìm được ai thay thế được những cô nàng tuổi Tuất trong lòng họ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

50 ngày tới đây, 3 con giáp này thành công nối tiếp, vinh hoa bạt ngàn, cầu được ước thấy

50 ngày tới đây, 3 con giáp này thành công nối tiếp, vinh hoa bạt ngàn, cầu được ước thấy

Tử vi cho thấy trong vòng 50 ngày tới đây, 3 con giáp này thành công tấn tới, ước vọng thành thật.

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